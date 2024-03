"Energia jądrowa to przyszłość. Prezydent będzie patronował elektrowniom"

W środę Marcin Mastalarek uczestniczył w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim w "Gościu Wydarzeń", znajdując się przed elektrownią atomową w stanie Georgia w USA. Jak zdradził szef gabinetu prezydenta, podczas rozmów w Białym Domu temat budowy w Polsce elektrowni jądrowych był "bardzo ważny".

Marcin Mastalerek: Energia nuklearna to przyszłość

- Budowa elektrowni jest dla prezydenta sprawą strategiczną i na pokolenia - zaznaczył Marcin Mastalerek. - M.in. stąd było posiedzenie Rady Gabinetowej, którą zwołał prezydent kilka tygodni temu - dodał.

- Właśnie dlatego jesteśmy tu dziś w Georgii. Amerykanie budują nowoczesne, nowe elektrownie atomowe. Ta powstała pół roku temu, pokazuje, że energia nuklearna to przyszłość. Rozumieją to w USA, rozumiemy to w Polsce. Prezydent będzie wspierał obie elektrownie atomowe, będzie patronował tym elektrowniom, będzie zachęcał, wspierał i robił wszystko, żeby one powstały - przekazał Mastalerek.

Jak zapowiedział, będą powstawać kolejne inicjatywy prezydenckie, których celem będzie wsparcie elektrowni jądrowych zarówno państwowych, jak i prywatnych.

- To, że są w Polsce przedsiębiorcy, którzy prywatny majątek chcą angażować w budowę elektrowni atomowych, to też pokazuje, że jest to bezpieczne i przyszłościowe - zaznaczył.





Elektrownia jądrowa, o której wspomniał prezydencki minister, powstanie w Koninie-Pątnowie. To wspólne przedsięwzięcie PGE PAK Energia Jądrowa oraz koreańskiego koncernu KHNP.

We wtorkowym wywiadzie dla Polsat News prezydent Duda podkreślił, że państwo będzie wspierało tę strategiczną budowę.

- Elektrownia jądrowa, która będzie w Polsce to oczywiście projekt prywatny, ale realizowany przy wsparciu państwa polskiego i my tą politykę tego sektora prywatnego popieramy i to jest element naszego bezpieczeństwa energetycznego, bo najważniejsze jest to, byśmy te elektrownie mieli u nas w Polsce w dyspozycji i to jest rzecz absolutnie podstawowa, żebyśmy nie byli uzależnieni energetycznie. O to chodziło wcześniej z gazem, żebyśmy byli w jak największym stopniu uniezależnieni energetycznie, mogliśmy to zrobić tylko poprzez dywersyfikacje dostaw, bo sami niestety tyle gazu nie mamy, ale możemy sami dla siebie wyprodukować prąd. I chcemy to zrobić - powiedział prezydent.





W listopadzie 2023 spółka PGE PAK Energia Jądrowa otrzymała decyzję zasadniczą wydaną przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska w sprawie budowy elektrowni jądrowej w regionie konińskim.





Elektrownia ma zostać wyposażona w bezpieczną technologię APR1400, a dwa reaktory o łącznej mocy zainstalowanej 2800 MW mają dostarczyć rocznie 22 TWh energii. Pokrywa to obecnie ok. 12 proc. zapotrzebowania na energię elektryczną w Polsce.





KHNP oferuje bezpieczną, efektywną, funkcjonującą od ponad 40 lat koreańską technologię reaktorów jądrowych. Obecnie KHNP jest trzecim największym operatorem elektrowni jądrowych na świecie, w ostatnim czasie zrealizowało z dużym sukcesem w terminie i budżecie jedną z największych inwestycji na świecie - elektrownię jądrową w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.





- Ta inwestycja to szansa dla Polski, regionu i przede wszystkim dla nas Polaków - bo energia jądrowa to stabilna, czysta i tania energia dla polskich rodzin i firm na kolejne kilkadziesiąt lat - podkreślał Zygmunt Solorz, główny akcjonariusz ZE PAK i Przewodniczący Rady Nadzorczej PGE PAK Energia Jądrowa.

Prezydent: Polska konsekwentnie działa na rzecz budowy energetyki jądrowej

Prezydent Andrzej Duda w środę podczas konferencji prasowej w stanie Georgia przekazał, że cieszy się, że najnowocześniejsze reaktory AP1000 zostaną zainstalowane w Polsce. Jak zaznaczał, są one "bardzo bezpieczne".

Zwracał również uwagę, że nasz kraj "konsekwentnie działa na rzecz budowy energetyki jądrowej". Prezydent dodał, że uruchomienie pierwszego bloku jądrowego planowane jest na 2023 rok. - Jeśli będzie to w 2035 r., to i tak mieścimy się w generalnych ramach czasowych - zaznaczył.

anw / Polsatnews.pl/Polsat News