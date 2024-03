Zastępczyni komendanta stołecznego policji komisarz Judyta Prokopowicz odwołana ze stanowiska. Taką decyzję podjął pełniący obowiązki Komendanta Głównego Policji, insp. Michał Boroń. Prokopowicz objęła funkcję zaledwie kilka tygodni temu. Do sprawy odniósł się szef MSWiA Marcin Kierwiński.

We wtorek w mediach społecznościowych policji pojawił się komunikat w sprawie odłownia jednej z policjantek z objętego przez nią stanowiska. "W dniu 12 marca insp. Marek Boroń, pełniący obowiązki KGP, odwołał kom. Judytę Prokopowicz ze stanowiska zastępczyni Komendanta Stołecznej Policji" - czytamy.

Zmiany w stołecznej policji. Odwołana zastępczyni komendanta

Jak dodano, "funkcje kierownicze w polskiej policji mogą pełnić wyłącznie osoby cieszące się zaufaniem społecznym i dające gwarancję równego traktowania wszystkich obywateli".

Komisarz Prokopowicz została powołana na to stanowisko zaledwie 23 lutego. Co ciekawe, wtedy to również Boroń podjął taką decyzję. Kiedy witano nową wiceszefową, Komendant Stołeczny nadinspektor Paweł Dzierżak mówił, że będzie ona kontynuować karierę tam, gdzie "stawiała swoje pierwsze kroki".

Wcześniej funkcjonariuszka była m.in. wicedyrektorem Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej Komendy Głównej Policji. Kiedy składano wniosek o jej awans, był on argumentowany doświadczeniem i wykształceniem prawniczym, jakie posiada Prokopowicz. Jednak niektórzy byli zdziwieni taką decyzją, ponieważ komisarz słynęła z "nadgorliwości" przeciwko opozycyjnym wobec Prawa i Sprawiedliwości demonstracjom w stolicy.

Do informacji przekazanej przez policję odniósł się minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Całą sytuację skomentował krótkim wpisem na portalu X. "Komendant Marek Boroń dokonał niezbędnej zmiany w stołecznej policji" - napisał polityk.