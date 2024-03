Kilkadziesiąt osób zostało poszkodowanych, a kilkanaście trafiło do szpitala - to bilans rejsu z Sydney do Auckland. Boeing 787-9 Dreamliner chilijskich linii lotniczych Latam wpadł w turbulencje i gwałtownie stracił wysokość. Na płycie międzynarodowego lotniska zorganizowano dużą akcję ratunkową.