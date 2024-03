Lokalni policjanci przekazali, że nieopodal odnalezionych w niedzielę narciarzy, znaleźli coś "na kształt jaskini", w czym zapewne chciała schować się grupa zaginionych. Ratownicy górscy stwierdzili, że grupa najpewniej próbowała wybudować schronienie, które przetrwałoby ciężką pogodę i pozwoliło im się ogrzać.



Ich próby pozostały daremne. Służby podały, że zaginieni zmarli najpewniej na skutek zamarznięcia. Mimo, że tego dnia stwierdzono zagrożenie lawinowe, eksperci uważają, że tę ewentualną przyczynę śmierci narciarzy można wykluczyć. Według danych przejście lawiny w miejscu ich odnalezienia jest mało prawdopodobne, za to pogoda była wyjątkowo niesprzyjająca.

Ciała narciarzy odnalezione w Alpach. Pogoda ich nie oszczędziła

Szóstka narciarzy opuściła swoje miejsce pobytu w sobotę rano. Po południu członek ich rodziny zawiadomił służby o ich zaginięciu, gdy ci nie przyszli w umówione miejsce zbiórki.

ZOBACZ: Włochy: Lawina odcięła ich od świata. Tunel całkowicie zasypany



Akcja poszukiwawczo-ratownicza rozpoczęła się od razu po wpłynięciu zgłoszenia. Jednakże trudne warunki pogodowe znacznie utrudniały wszelkie działania. CNN, powołujący się na komunikat policji, podał, że o godzinie 17:19 członek grupy skontaktował się z mundurowymi. Dzięki temu udało się go zlokalizować w rejonie przełęczy Tete Blanche.



Niestety burza w południowych Alpach i zagrożenie lawinowe uniemożliwiły helikopterom i ratownikom naziemnym zbliżenie się do tego rejonu. Z Zermatt do przełęczy próbowało dojść pięciu doświadczonych ratowników, jednakże zmuszeni byli się wycofać. Akcje były kontynuowane następnego dnia. Służby podały, że pięciu narciarzy znaleziono martwych w okolicy Tete Blanche.

Zaginiecie narciarzy w Alpach. Wciąż trwają poszukiwania szóstej osoby

Wciąż trawa "pilna akcja poszukiwawcza" szóstego członka grupy. Christian Varone, dowódca policji regionalnej w Valais przekazał, że "dopóki jest nadzieja, będą działać dalej". Zaznaczył jednak, że ze względu na warunki ostatnich 48 godzin w jakich przebywała szósta osoba trzeba zachować zdrowy realizm.



Szlak z Zermatt do Arolla cieszy się sporą popularnością. Jednakże odpowiedni jest tylko dla najbardziej doświadczonych narciarzy. Varone dodał, że "niestety ten region jest przyzwyczajony do takich tragedii". Nawiązał do śmierci siedmiu turystów – sześciu Włochów i Bułgara – którzy zginęli w tym regionie w 2018 roku.

WIDEO: Ekspert o wycieku rozmowy niemieckich oficerów: Ta sytuacja pokazuje, jak Rosjanie się boją Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

kar / polsatnews.pl