Lawina zablokowała dostęp do tunelu w północnych Włoszech. Niebezpieczne zjawisko sprawiło, że w rejonie tuż przy granicy z Francją mieszkańcy pobliskich wiosek i turystów zostało chwilowo odciętych od świata. Ostatecznie po wielogodzinnej akcji odblokowano tunel, by turyści mogli wrócić do domów.

Lawina zeszła w niedzielę Alpach Pennińskich na jedną z dróg, która łączy Gressoney-Saint-Jean i Gressoney-La-Trinite. Warstwa śniegu sprawiła, że tunel na drodze koło Aosty został całkowicie zablokowany.

W rejonie dotkniętym lawinami pracują służby. Ze względu na opady śniegu w niedzielę i w nocy z niedzieli na poniedziałek, odblokowanie drogi przesunięto na poniedziałek. Dzisiaj po wielogodzinnej akcji służb tunel został odblokowany dla turystów. Wieczorem ze względu na duże ryzyko, droga ponownie została zamknięta.

Włochy: Lawina zablokowała tunel

Według lokalnych mediów lawina zablokowała także dostęp do miasteczka Rhêmes-Notre-Dame. Oznacza to, że w weekend regionie przy granicy z Francją utknęło łącznie ponad sześć tys. osób.

Lokalne władze przekazały, że po zejściu lawiny nikt nie został ranny, nie było informacji o ofiarach śmiertelnych. Nie ma także doniesień o zniszczonych domach.

ZOBACZ: Miliony Amerykanów zagrożonych. Gigantyczne opady śniegu paraliżują Kalifornię

Alessandro Girod, burmistrz Gressoney-La-Trinité przekazał, że w wiosce przebywało do trzech tys. osób, z czego 300 to mieszkańcy, a pozostali to turyści. Jak przekazał, wszyscy na miejscu mają dostęp do prądu, paliwa i jedzenia. - Obecnie jesteśmy samowystarczalni - powiedział.

Miasteczka położone w dolinie Val di Gressoney w Alpach Pennińskich zamieszkuje niewiele osób. Jednak są to popularne miejsca dla turystów, którzy uprawiają sporty zimowe.

W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia zasypanego tunelu.

Źródła: Aostasera, Corriere della Sera

