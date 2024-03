"W sprawach bezpieczeństwa jesteśmy jednością". Narada u prezydenta

W USA będę rozmawiał z naszymi sojusznikami i sekretarzem generalnym NATO o tym, aby państwa Sojuszu wydawały 3 proc. PKB na obronność -powiedział prezydent Andrzej Duda. W Pałacu Prezydenckim trwa posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Spotkanie ma miejsce w przededniu 25-lecia dołączenia Polski do NATO oraz wspólnej podróży prezydenta i premiera w USA.

Prezydent otwierając posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego podkreślił, że odbywa się ono wyjątkowym trybie i wyjątkowym momencie - 12 marca mija 25 lat od wstąpienia Polski do NATO.

- Spotykamy się po to, by w ten symboliczny sposób porozmawiać o strategicznych wyzwaniach, jakie stoją dzisiaj przed bezpieczeństwem Polski w aspekcie naszej obecności w Sojuszu Północnoatlantyckim, a więc w znaczeniu naszych więzi euroatlantyckich i sojuszniczych. Wobec sytuacji, która rozwija się przede wszystkim za naszą wschodnią granicą, wobec odrodzonego rosyjskiego imperializmu i wszystkich tych zagrożeń, z którymi mamy dzisiaj do czynienia - powiedział.

- Mówię "mamy" - nie tylko jako Polska, ale w szerokim tego słowa znaczeniu. My, jako dzisiaj nierozerwalna część wolnego świata, rodziny państw demokratycznych, w szczególności tych, które zrzeszone są w Sojuszu Północnoatlantyckim - dodał.

Duda podkreślał, że to ważny moment, żeby podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że Polska dołączyła do Sojuszu.

- Cała polska scena polityczna spotyka się, żeby pokazać, że w sprawach bezpieczeństwa kraju jesteśmy jednością - dodał.

Andrzej Duda z propozycją dla NATO

Prezydent mówił, że Sojusz Północnoatlantycki musi być "sprawny i jednolity".

- Musi zrealizować także zrealizować swoje zobowiązania, które były podejmowane na kolejnych szczytach NATO. To zależy od tego, na ile będzie miało silne i sprawne armie - powiedział.

Dodał, że podczas wizyty w Białym Domu, a później z innymi sojusznikami będzie rozmawiał o postulacie, który chciałby zaproponować, dotyczącym przeznaczania przez państwa NATO nie dwóch, a trzech procent PKB na obronność.

- Chcę zaproponować podczas naszej wizyty w Białym Domu, a także będę rozmawiał o tym z naszymi sojusznikami i sekretarzem generalnym NATO, by państwa wspólnie zdecydowały, że wymaganiem Sojuszu będzie wydatkowanie nie 2 procent, a 3 procent PKB. By modernizacja armii, budowanie zasobów militarnych było faktem - mówił.

Andrzej Duda podkreślił także, że "czas, by przygotować dla Polski nową Strategię Bezpieczeństwa Narodowego". - Mam nadzieję, że przed trzecią rocznicą rosyjskiej agresji na Ukrainę będziemy ten dokument mieli gotowy i przyjęty - dodał.

Rada Bezpieczeństwa Narodowego

Prezydent zwołał posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego na dzień przed 25-leciem wejścia Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego.

"Polska wysyła jasny sygnał, że w sprawach bezpieczeństwa mówi jednym głosem" - przekazano w ubiegłym tygodniu w mediach społecznościowych głowy państwa.

Rada Bezpieczeństwa Narodowego to organ doradczy prezydenta w sprawach wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa. Jej posiedzenia zwołuje prezydent. On również określa ich tematykę.

W skład RBN wchodzą: marszałkowie Sejmu i Senatu, premier, szefowie MSZ, MON i MSWiA, minister koordynator służb specjalnych, szefowie ugrupowań posiadających klub parlamentarny lub poselski (lub przewodniczący tych klubów), szefowie kancelarii prezydenta i BBN.

