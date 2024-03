Łowcy cieni zatrzymali "Belmondziaka". Pomogli Niemcy

Policjanci z grupy tzw. łowców cieni CBŚP zatrzymali 46-letniego Marcina K. "Belmondziak" vel "Wściekły" ukrywał się przed organami ścigania od 2020 roku. Wówczas nie powrócił do zakładu karnego po przepustce, a Sąd Okręgowy w Warszawie wydał za nim list gończy.

Łowcy cieni zatrzymali groźnego przestępcę

Poszukiwany ukrywał się posługując się dokumentami tożsamość innych osób oraz upodabniając swój wizerunek do nich, przez co służbom było trudniej go odnaleźć. Został zatrzymany w Niemczech przez policyjnych antyterrorystów. Wcześniej łowcy cieni ustalili miejsce pobytu skazanego na terenie Niemiec, dlatego poprosili o pomoc funkcjonariuszy Landeskriminalamt LKA 662 Berlin. Zaskoczonego "Belmondziaka" zatrzymano, kiedy wychodził po treningu z siłowni.

Po ekstradycji w ubiegłym tygodniu Marcin K. wrócił do Polski. Trafił wprost do aresztu śledczego, gdzie pozostaje do dyspozycji Pomorskiego i Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej.

"Belmondziak" wrócił do aresztu

Mężczyzna odsiaduje wyrok za liczne przestępstwa w tym m.in. związane z narkotykami, przeciwko życiu czy związane z podejrzeniem uprowadzenia osób i ich wykorzystywania. Do tych ostatnich dochodziło w latach 2000-2009. "Belmondziak" ma swoim koncie także bezprawne pozbawienie wolności i wymuszenia rozbójnicze.

Zatrzymany wcześniej był skazany za udział w jednej z najgroźniejszych w historii zorganizowanych grup przestępczych o charakterze zbrojnym, tzw. "gangu Szkatuły". Członkowie tej grupy odpowiadali za zabójstwa, uprowadzenia osób dla okupu, wymuszenia haraczy, produkcję i użycie materiałów wybuchowych, a także produkcję, przemyt i wprowadzanie do obrotu znacznych ilości narkotyków.