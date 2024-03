Izrael zmienił słowa piosenki na Eurowizję. Władze konkursu nakazały zmienić tekst utworu, który według nich łamał zasadę "politycznej neutralności", ponieważ nawiązywał do ataku Hamasu. "October Rain" przemienił się w "Hurricane", a swoją premierę miał w niedzielę w państwowej telewizji.

Eurowizja odrzuciła piosenkę Izraela zgłoszoną na konkurs, po tym jak uznano, że jej tekst nawiązuje do ataku Hamasu na Strefę Gazy. Według przedstawicieli konkursu, naruszało to zasadę "politycznej neutralności" Zażądano więc, by kraj zmienił tekst piosenki albo zaproponował na konkurs całkiem inny utwór.

Eurowizja: Izrael wystartuje z nową piosenką

W związku z tym ponownie rozpatrzono piosenkę "October Rain" i drugi wybór "Dance Forever". Ostatecznie doszło do zmienienia tekstu pierwszego wyboru. Przedstawicielka Izraela zaśpiewa "Hurricane" - piosenkę, która opowiada o kobiecie przeżywającej kryzys osobisty. Fortepianowa ballada posiada wciąż tę samą muzykę, zmieniono jedynie tekst i usunięto zwroty, które zbudziły niepokój komisji.

Izraelski nadawca publiczny KAN, przekazał, że premiera zmienionego utworu odbyła się na wizji w niedzielę.



Początkowo Izrael odmówił zmiany piosenki. Jednakże prezydent kraju Izaak Herzog wezwał do "niezbędnych zmian" i stwierdził, że w czasie, gdy wielu chce uciszyć Izrael, on nie może pozwolić sobie na uciszenie i musi wziąć udział w konkursie.

Napięta sytuacja. Część kraju nie chce udziału Izraela w Eurowizji

Sytuacja z Eurowizją była bardzo napięta, ponieważ niektórzy muzycy z innych krajów wzywali do zawieszenia udziału Izraela w konkursie, do momentu zakończenia wojny w Strefie Gazy. Wskazywali, że Rosję zablokowano, gdy napadła na Ukrainę.



Jednakże organizatorzy wydarzenia nie przychylili się do prośby związanej z Izraelem, argumentując, że sytuacja w Ukrainie, a w Strefie Gazy jest zupełnie inna, a konkurs jest apolityczny.