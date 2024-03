W niedzielę kilkaset osób demonstrowało przeciwko planom rozbudowy fabryki Tesli pod Berlinem. Zdaniem organizatorów, w tym grup Extinction Rebellion, Nabu i Robin Hood, do protestu przyłączyło się ponad tysiąc osób. Jednak według lokalnych mediów demonstrantów było około 800.

Protest aktywistów przeciwko rozbudowie Tesli

Aktywiści sprzeciwiają się rozbudowie fabryki produkującej auta elektryczne. Plany Muska zakładają powiększenie zakładu w Gruenheide o 170 hektarów. A przypomnijmy, że obecnie firma zajmuje około 300 hektarów i jest jedyną europejską fabryką Tesli.

Zwiększenie produkcji oraz powierzchni firmy nie podoba się aktywistom, którzy swój sprzeciw tłumaczą troską o środowisko. W rozmowie z AFP powiedzieli, że protestują przeciwko "kapitalistycznym fikcyjnym rozwiązaniom" Elona Muska.

Ich zdaniem plany amerykańskiego miliardera spowodują wylesienie okolicznych lasów, co będzie miało znaczny wpływ na zaopatrywanie się w wodę okolicznych mieszkańców. Co więcej, aktywiści sądzą, że większa fabryka doprowadzi do wzmożonego ruchu drogowego w okolicy.

Nie wszyscy są przeciwko rozbudowie fabryki Elona Muska

W niedawnym referendum lokalnym ponad 60 procent respondentów opowiedziało się przeciwko proponowanej rozbudowie, jednak głosowanie w żaden sposób nie jest wiążące prawnie. Annika Fuchs, członkini grupy ekologicznej Robin Hooda, która wzięła udział w proteście, powiedziała, że chce, aby lokalne władze uszanowały wynik głosowania.

- To dla nas bardzo ważne, abyśmy poważnie traktowali opinię tutejszych obywateli – podkreśliła. Jednak nie wszyscy są przeciwko rozbudowie fabryki. W niedzielę odbył się - nieco mniejszy - kontrprotest w celu pokazania wsparcia dla zakładu Tesli. Zdaniem uczestników powiększenie przedsiębiorstwa przyniesie to znaczne korzyści gospodarcze dla regionu i okolicznych mieszkańców.

Co więcej, protest przeciwko rozbudowie Tesli odbył się kilka dni po tym, jak zakład w Gruenheide został zmuszony do wstrzymania produkcji z uwagi na pożar słupa energetycznego. Został on podpalony we wtorek, a to sabotażu przyznali się aktywiści z "Vulkangruppe". Incydent doprowadził do przerwy w dostawie prądu w zakładzie i miejscowość Erkner oraz część Berlina.