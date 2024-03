"Nie mogę dzisiaj wziąć udziału w ostatnim pożegnaniu Śp. Pani Profesor Elżbiety Starosławskiej. Nie pozwala na to mój stan zdrowia. Ale chciałbym chociaż tutaj złożyć jej rodzinie i wszystkim bliskim wyrazy najgłębszego współczucia" - napisał na portalu X Zbigniew Ziobro. To pierwszy wpis polityka od paru miesięcy, gdy wycofał się z działalności politycznej ze względu na chorobę nowotworową.

Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro udostępnił swój pierwszy wpis od 6 grudnia 2023 roku, w którym wspomniał zmarłą prof. Elżbietę Starosławską, która była dyrektorką Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli i wieloletnią wykładowczynią Instytutu Nauk Medycznych Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie.

Polityk Suwerennej Polski stwierdził, że nie może wziąć udziału w ostatnim pożegnaniu lekarki ponieważ "nie pozwala mu na to stan zdrowia".

Pierwszy wpis Zbigniewa Ziobry od miesięcy. Wspomniał zmarłą lekarkę

"Nigdy nie zapomnę tego, co zrobiła dla mnie i tysięcy pacjentów Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli. Jak się poświęcała, aby pomagać w walce o nasze życie. Była lekarzem onkologiem, który mimo ogromnej wiedzy i doświadczenia nieustannie zgłębiał najnowsze osiągnięcia światowej medycyny. To dzięki niej moja walka daje mi dziś nadzieję" - napisał we wpisie Zbigniew Ziobro.

Były minister sprawiedliwości stwierdził, że podczas pobytu w lubelskim Centrum widział jak profesor Starosławska cieszy się autentyczną sympatią pacjentów i nieskrywanym szacunkiem pracowników. "Była wspaniałym człowiekiem i profesjonalnym lekarzem, ale przede wszystkim była dla nas - jej pacjentów - największym wsparciem" - dodał.



"Panie, spójrz proszę na swą Córkę z miłością i przyjmij ją do swego Królestwa" - skwitował swój wpis Ziobro.