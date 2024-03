Donald Tusk w sobotę spotka się z rolnikami. Do rozmów dojdzie w sobotę o 10:00 w Centrum Dialog w Warszawie. - Chcę zaraportować działania, do których zobowiązałem się w ubiegłym tygodniu. Będę do dyspozycji - podkreślił premier. - My jesteśmy teraz głównymi rozgrywającymi w sprawie ruchu na granicy z Ukrainą - podkreślił jeden z przedstawicieli protestujących.