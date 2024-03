Papież odniósł się do kwestii wojny w Ukraina. - Kiedy widzisz, że sprawy nie idą dobrze, musisz mieć odwagę wywieszenia białej flagi - powiedział Franciszek w zapowiedzi wywiadu, który ma zostać wyemitowany 20 marca. Rzecznik Watykanu już odniósł się do tych słów i tłumaczył, że papież miał na myśli co innego niż to, co wyniknęło z jego wypowiedzi.