W sobotę w Warszawie zorganizowano przedwyborczą konwencję Lewicy pod hasłem "Samo-rządne. Kobiety na wybory". Przemawiające parlamentarzystki skupiały się przede wszystkim na prawach reprodukcyjnych kobiet.

Katarzyna Kotula o Szymonie Hołowni: Ukradł Dzień Kobiet

Minister ds. równości Katarzyna Kotula przypomniała, że Lewica pierwszego dnia obecnej kadencji Sejmu złożyła dwa projekty dotyczące przerywania ciąży. Jeden z nich zakłada dekryminalizację procedury, drugi dąży do jej legalizacji w okresie do 12. tygodnia ciąży.

- Potem przyszedł jakiś smutny pan i powiedział, że nie teraz, że jesteśmy radykalne, że to nie jest dobry moment, że to nie są dobre emocje - stwierdziła, odnosząc się do działań marszałka Szymona Hołowni, który ustalił datę debaty nad projektami ws. przerywania ciąży na 11 kwietnia.

Zdaniem Kotuli w ten sposób lider Polski 2050 "ukradł" Polkom Dzień Kobiet. Jednocześnie podkreśliła, że Lewica będzie dalej walczyć o zmianę przepisów. - My się nie poddamy i dowieziemy sprawę liberalizacji prawa aborcyjnego w tej kadencji do końca - zapewniła.

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk: Przygotujemy ustawę zwalczającą lukę płacową

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zadeklarowała z kolei, że aborcja będzie "bezpieczna, bezpłatna i legalna do 12 tygodnia ciąży". Zapowiedziała, że jeszcze tej wiosny przygotowany zostanie projekt ustawy wydłużającej urlop macierzyński dla mam wcześniaków i dzieci hospitalizowanych po narodzinach.

Deklarowała również, że powstanie projekt ustawy likwidującej lukę płacową między kobietami a mężczyznami. Ministerstwo zamierza też walczyć z luką emerytalną. W planach nie ma jednak podnoszenia wieku emerytalnego dla kobiet.

- Będziemy zachęcać kobiety do tego, żeby pracowały dłużej, jeżeli mają na to ochotę. Seniorki są dziś pełne energii i potencjału. Państwo musi im po prostu pozwolić ten potencjał wykorzystać - argumentowała.

Magdalena Biejat: Lewica chce dobrego transportu publicznego w każdej gminie

Głos w trakcie konwencji Lewicy zabrała również Magdalena Biejat, która kandyduje w wyborach na prezydenta Warszawy. Wicemarszałek Senatu podkreśliła, że kwestie praw kobiet są ustalane nie tylko w parlamencie, ale także na szczeblu samorządowym.

Jak zaznaczyła, to władze lokalne zajmują się zapewnieniem "ochrony zdrowia i dobrej opieki w szpitalach", żeby żadna placówka nie zasłaniała się klauzulą sumienia, a każda kobieta "miała dostęp do dobrej opieki okołoporodowej". Przypomniała też, że "Lewica idzie w tych wyborach z postulatem, aby w każdej gminie był dobrze funkcjonujący transport publiczny", z którego rodzice korzystają, by zawieźć dzieci do szkoły.

- Lewicę od innych ugrupowań różni to, że wśród naszych działaczek i działaczy, znajdziecie kobiety i mężczyzn, którzy wierzą w to samo. Którzy wierzą, że zadbanie o prawa kobiet, to jest zadbanie, aby nam wszystkim żyło się lepiej - podkreśliła Biejat.