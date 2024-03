- To mi trochę przypomina dylemat czy myć ręce, czy nogi - powiedziała prof. Ewa Łętowska w temacie sporu o to, czy o prawie regulującym przerywanie ciąży powinien decydować naród czy parlament. Sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku wskazała również, co powinien zrobić prezydent, jeśli na jego biurko trafiłaby ustawa liberalizująca prawo do terminacji ciąży.