18-latek jechał drogą ekspresową S5, kierując... rowerem. Całkowicie zapomniał o obowiązujących przepisach drogowych. Policjantom tłumaczył, że tak poprowadziła go nawigacja.

W miniony piątek około godziny 19:30 policjanci z Wielkopolski na drodze S5 przystąpili do nietypowej kontroli drogowej. Na wysokości Kurowa, przed zjazdem Kościan Północ w kierunku Wrocławia, zatrzymali rowerzystę.

Mężczyzna tłumaczył policjantom, że wraca do domu i tak został poprowadzony przez nawigację. W asyście radiowozu odprowadzono go do miejsca, gdzie bezpiecznie mógł opuścić drogę S5. W związku z poruszaniem się rowerem po drodze ekspresowej policjanci ukarali 18-letniego mieszkańca gminy Kościan mandatem.

Nie doszło do żadnego niebezpiecznego zdarzenia.

Policja przypomina

Mundurowi przypominają, że rowerzyści nie mogą korzystać z autostrad czy dróg ekspresowych. Drogi te nie nie są dla nich przeznaczone. Dotyczy to także przypadku poruszania się pasem awaryjnym lub poboczem.

