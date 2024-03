W sobotę premier Donald Tusk spotkał się z protestującymi rolnikami, by przedstawić plan rządu na rozwiązanie ich problemów. Niewiele później polityk opublikował wpis na portalu X, który nie dotyczy jednak rozmów z rolnikami, lecz sytuacji na świecie.

Jak ocenił, w ostatnich latach załamał się porządek świata ukształtowany po zimnej wojnie. Podkreślił również, że w obecnej sytuacji kluczowe są międzynarodowe sojusze.

ZOBACZ: Komisarz UE ds. rolnictwa J. Wojciechowski z apelem do premiera D. Tuska: Proszę mi nie przeszkadzać

"Epoka powojenna minęła. Żyjemy w nowych czasach: w epoce przedwojennej. Dlatego NATO i solidarność między Europą a Ameryką są ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej" - napisał.

Donald Tusk: Chodzi o odpowiedzialność za przyszłość zachodniej cywilizacji

W podobnym tonie premier wypowiadał się kilka dni wcześniej w trakcie kongresu Europejskiej Partii Ludowej w Bukareszcie.

- Europa chciała rozwijać się w czasach bez wojen. Ale dziś mamy prosty wybór: albo będziemy walczyć i bronić naszych granic i terytoriów, albo upadniemy. Nie ma dobrego powodu, by kapitulować przed złem. Potencjał Europy jest większy od potencjału tych, którzy nas atakują. Nikt nas nie zastąpi w tej walce: sami jesteśmy najlepszym gwarantem własnego powodzenia - mówił wówczas Donald Tusk.





Jak zaznaczył, "walka z trendami totalitarnymi, z korupcją, z kłamstwami ma miejsce na wielu frontach", a "jej najbardziej dramatyczną ilustracją jest to, co dzieje się podczas wojny na Ukrainie". - Chodzi tu o odpowiedzialność za przyszłość zachodniej cywilizacji. Wszyscy jesteśmy za to odpowiedzialni - dodał szef rządu.