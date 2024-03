Premier Węgier Viktor Orban spotkał się z byłym prezydentem USA i ponownym kandydatem Republikanów na ten urząd Donaldem Trumpem podczas trwającej od czwartku wizyty w Stanach Zjednoczonych. Konserwatywni politycy spotkali się w rezydencji Mar-a-Lago na Florydzie, gdzie nie szczędzili sobie pochwał i uprzejmości.

"Nie ma nikogo mądrzejszego i lepszego przywódcy niż Viktor Orban. On jest fantastyczny" - stwierdził Donald Trump. "On jest niekontrowersyjną postacią, bo mówi: będzie tak i to tyle. Prawda? On jest szefem. To świetny przywódca, bardzo szanowany" - wyliczał były prezydent USA.

Spotkanie V. Orbana i D. Trumpa. "Nie ma lepszego przywódcy"

Viktor Orban przedstawiał natomiast Donalda Trumpa w wystąpieniach i wywiadach jako największą nadzieję na pokój w Ukrainie.

Przed spotkaniem z byłym prezydentem USA, premier Węgier odbył spotkanie w czołowym konserwatywnym think-tanku Heritage Foundation, który w ostatnim czasie zmienił orientację w zakresie polityki zagranicznej. Obecnie przedstawiciele organizacji opowiadają się przeciwko wspieraniu Ukrainy w obliczu agresji rosyjskiej.

"Największa walka w międzynarodowej polityce odbywa się między globalistami i tymi, którzy wierzą w suwerenność narodową. Cieszę się, że widziałem w Heritage Foundation, że my suwerenniści też mamy wielu przyjaciół w USA" - napisał Orban na platformie X.