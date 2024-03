Lewica stała się radykałem - stwierdził w programie "Prezydenci i Premierzy" Bronisław Komorowski. Były prezydent podkreślił, że przedstawiciele partii za pomocą swojej retoryki w temacie przerywania ciąży i ataków na marszałka Sejmu Szymona Hołownię próbują "nadrobić nienajlepszy wynik wyborów". - To jest według mnie lekceważenie idei samorządności - dodał.

W sobotnich "Prezydentach i Premierach" w Polsat News gościli Bronisław Komorowski, Leszek Miller i Waldemar Pawlak. Jednym z tematów była kwestia liberalizacji prawa dotyczącego przerywania ciąży.

Bronisław Komorowski o Lewicy. "Stała się radykałem"

Były prezydent w mocnych słowach skomentował ataki polityków Lewicy w kierunku marszałka Szymona Hołowni, którego oskarżają o opóźnianie procesu legislacyjnego. Lider Polski 2050 zdecydował, że projekty KO, Lewicy i Trzeciej Drogi będą omawiane w Sejmie 11 kwietnia, czyli między pierwszą a drugą turą wyborów samorządowych.

- Nie ma nic gorszego dla koalicji niż publiczny spór, niż wzajemne atakowanie się. Dzisiaj z marszałka Hołowni robi się "czarnego luda", a on jest dosyć umiarkowanych poglądów - zaczął Komorowski.

Jak dodał, "pewnym zagrożeniem dla każdej koalicji są radykałowie, (...) a szczególnie niebezpieczni są radykałowie, którzy nie uzyskali satysfakcjonującego wyniku wyborczego". - Takim radykałem stała się Lewica, która poprzez takie bardzo wyraziste stanowisko i świadomość dzielenia koalicji próbuje nadrobić nienajlepszy wynik wyborów październikowych - ocenił.

- Co to za dziwne zjawisko, fundować Polakom i Polkom w wyborach samorządowych kwestię aborcji jako problem numer jeden. To jest według mnie lekceważenie idei samorządności, która zajmuje się konkretnymi obszarami naszego życia - dodał Komorowski.

Waldemar Pawlak: Radykalizmy biorą górę nad zdrowym rozsądkiem

Na wysoką temperaturę debaty wokół prawa aborcyjnego zwrócił uwagę również były premier Waldemar Pawlak. - Widać, że tu radykalizmy z jednej i drugiej strony biorą górę nad zdrowym rozsądkiem - powiedział.

Były premier z ramienia PSL odniósł się także do pomysłu Trzeciej Drogi, by zorganizować w sprawie zmian w prawie dotyczącym terminacji ciąży referendum. - Warto przedstawić dobrze przygotowane pytania, które mogłyby odpowiadać trzem postulatom - zaznaczył.

Leszek Miller o liberalizacji prawa aborcyjnego: Nie będzie załatwiona szybko

Z kolei były premier Leszek Miller, który rządził jako polityk SLD, tłumaczył zachowanie polityków i polityczek Lewicy chęcią zadowolenia elektoratu. - Lewica czuje oddech coraz bardziej rozgoryczonych kobiet, którym w trakcie kampanii wyborczej kandydaci obiecali, że sprawa aborcji będzie załatwiona szybko. Pomylili się - stwierdził.

Zdaniem Millera sprawa liberalizacji prawa aborcyjnego "nie będzie załatwiona szybko". - Nawet jeżeli 11 (kwietnia - przyp. red.), jak obiecuje pan Hołownia, projekty trafią do komisji (...), to, według mnie, przy tym składzie Sejmu, żadna ustawa, która satysfakcjonowałaby Lewicę i kobiety ze Strajku Kobiet nie zostanie uchwalona - ocenił.

Jednocześnie przyznał, że rząd może wprowadzić działania, które sprawią, że lekarze nie będą korzystali z tzw. klauzuli sumienia: - Nie może być tak, że sobie panowie, którzy uważają, że są w konflikcie, powiadają, że: "nie, nie, nie... my aborcji nie robimy". Te czasy się skończyły - powiedział były premier.

W piątek Donald Tusk poinformował, że zwrócił się do ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Adama Bodnara, a także minister zdrowia Izabeli Leszczyny, "aby przedstawili odpowiednim instytucjom i osobom odpowiednie wytyczne, zgodnie z którymi np. w przypadku odmowy uzasadnionej terminacji ciąży szpital straci kontrakt z NFZ".