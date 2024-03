Dwie młode aktywistki klimatyczne oblały pomnik warszawskiej Syrenki na bulwarach wiślanych nieznaną substancją. Kobiety zostały zatrzymane. Do incydentu odniósł się minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz. "Wandalizm to zła strategia walki o lepszą przyszłość. Walczycie ze zmianami klimatycznymi czy z kulturą?" - napisał w mediach społecznościowych.

Około godziny 10:20 w piątek policjanci dostali zgłoszenie o tym, że dwie młode kobiety oblały pomnik warszawskiej Syrenki na bulwarach wiślanych nieznaną substancją.

Służby zatrzymały aktywistki. Jak przekazała policja, w sprawie są prowadzone czynności procesowe.

Kobiety, które wzięły udział w incydencie, to aktywistki klimatyczne z "Ostatniego pokolenia".

W mediach społecznościowych opublikowano film pokazujący, jak kobiety oblewają pomarańczową farbą pomnik Syrenki.

"To jest Alarm! Dzisiaj jest dzień kobiet. Nasze ciężko wywalczone prawa wciąż są łamane. A będzie tylko gorzej. Katastrofa klimatyczna to wojny. Wojny to przemoc i gwałty. Nie możemy do tego dopuścić. Będąc tutaj, świętuję dzień kobiet. To jest mój sprzeciw. Jesteśmy 'Ostatnim pokoleniem' i będziemy o siebie walczyć" - mówi jedna z nich na zamieszczonym filmie.

Minister Sienkiewicz o akcjach aktywistek: Potępiam te działania

"Aktywiści zdewastowali pomnik Syrenki. Niedawno przerwali koncert w Filharmonii Narodowej. Potępiam te działania" - napisał minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz w mediach społecznościowych, odnosząc się do działań "Ostatniego Pokolenia".



"Kto uderza w kulturę, niszczy najbardziej uniwersalny język ludzkości. Wandalizm to zła strategia walki o lepszą przyszłość" - dodał.

"Walczycie ze zmianami klimatycznymi czy z kulturą?" - zapytał działaczki minister Sienkiewicz.

ZOBACZ: Aktywistki zakłóciły koncert w Filharmonii Narodowej. "Nasz świat płonie"

Do sprawy odniósł się także prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

"Nie ma w stolicy miejsca na akty wandalizmu. Natychmiast po zakończeniu czynności przez funkcjonariuszy policji miejskie służby rozpoczną czyszczenie pomnika" - napisał w mediach społecznościowych.

Aktywistki z "Ostatniego Pokolenia" w niedzielę wtargnęły na scenę w trakcie koncertu wykrzykując hasła: "To jest alarm. Nasz świat płonie. Jesteśmy ostatnim pokoleniem, które może powstrzymać katastrofę klimatyczną. Żądamy radykalnych inwestycji w transport publiczny".