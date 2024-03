W rozmowie z włoską telewizją publiczną RAI Wołodymyr Zełenski komentował bieżącą sytuację wojny w Ukrainie i planów Kremla wobec jego kraju.

Zdaniem prezydenta Ukrainy, Władimir Putin ma na celu przejęcie całości Ukrainy, tak samo jak zrobił to w przypadku Białorusi.

- Jesteśmy pewni, że Putina nie interesuje byle jakie terytorium, miasto, wieś, Krym czy Donbas. Interesuje go całkowite zniszczenie Ukrainy, aneksja wszystkich tych ziem niepodległego kraju do Rosji. I robi takie rzeczy albo siłą, albo politycznie. To, co zrobił na Białorusi odbyło się bez ofiar, bez krwi - podkreślił.

Według Wołodmyra Zełenskiego, Putinowi udało się doprowadzić do pełnego podporządkowania Alaksandra Łukaszenki i jego reżimu. Udało się to zrobić bez udziału wojskowego.

- Putin w pełni kontroluje zarówno blok władzy, jak i wojska na terytorium Białorusi. Dowodem tego jest atak armii rosyjskiej i atak rakietowy z terytorium Białorusi na początku inwazji na pełną skalę - stwierdził.

- To znaczy, że jest to dyplomatyczna okupacja niepodległego państwa i utrata suwerenności na rzecz Białorusi - dodał.

Wołodymyr Zełenski: Turcja zorganizuje rozmowy pokojowe z udziałem Rosji

Przebywający z wizytą w Ankarze prezydent Ukrainy, gdzie spotkał się Recepem Tayyipem Erdoganem, zapowiedział dziennikarzom, że tureckie władze są gotowe do organizacji szczytu pokojowego w którym udział wezmą przedstawiciele Rosji.

W trakcie konferencji prasowej potwierdził to także prezydent Turcji podkreślając, że jego kraj od początku był zainteresowany doprowadzeniem do zakończenia wojny.

- Nie podjęto żadnych kroków dyplomatycznych, aby wykorzystać stół negocjacyjny, który utworzyliśmy w Stambule w marcu 2022 r., do ustanowienia pokoju (...) Jesteśmy teraz gotowi zorganizować szczyt pokojowy, w którym będzie zaangażowana także Rosja - stwierdził.

- W następnym okresie z jednej strony będziemy solidaryzować się z Ukrainą, a z drugiej strony będziemy kontynuować nasze wysiłki, aby zakończyć wojnę sprawiedliwym pokojem opartym na negocjacjach - dodał.