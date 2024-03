- Około 2,5 miliona mężczyzn jest obecnie gotowych iść na wojnę w Ukrainie - przekazał Iwan Tymoczko, przewodniczący Rady Rezerwistów Sił Zbrojnych Ukrainy. Liczbę oszacowano na podstawie wyników styczniowej ankiety przeprowadzonej wśród mężczyzn - podaje agencja Unian.

48 proc. biorących udział w badaniu Ukraińców stwierdziło, że nie są gotowi wstąpić do wojska. Prawie 35 proc. wyraziło gotowość, a 17 proc. miało trudności z udzieleniem odpowiedzi. W badaniu wzięło udział 400 mężczyzn.

Iwan Tymoczko: 2,5 mln gotowych do służby

- W drugim roku wojny widzimy, że 50 proc. mężczyzn jest gotowych zaakceptować kwestię mobilizacji jako proces, na który się zgodzą. W rzeczywistości jest to złoty środek, o którym mówimy, biorąc pod uwagę, że rosyjska propaganda ciężko pracowała w naszym kraju i że mamy już dużą liczbę osób służących w armii - powiedział w czwartek Iwan Tymoczko.

- Jeśli założymy, że zasoby mobilizacyjne w Ukrainie wynoszą około pięć milionów, a milion już poszedł służyć, to możemy powiedzieć, że spośród tych, którzy pozostali, ponad 2,5 miliona jest faktycznie gotowych do służby w taki czy inny sposób. Nawet jeśli są to tylko dwa miliony - dodał.

ZOBACZ: Francja powiedziała Rosji dość. Takiej broni w Ukrainie jeszcze nie było

W grudniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał, że wojsko zaproponowało mobilizację kolejnych 450-500 tysięcy Ukraińców.

Ukraina. Nowa ustawa o mobilizacji

Pod koniec stycznia Gabinet Ministrów Ukrainy przedłożył parlamentowi zaktualizowaną wersję projektu ustawy o mobilizacji. Obecnie przeszedł on pierwsze czytanie i jest przygotowywany do drugiego i ostatecznego czytania. Ustawa określi nowe zasady mobilizacji i demobilizacji - przypomina Unian.

W szeregu zmian znalazły się zapisy m.in. o obniżeniu dolnej granicy wieku mobilizacji z 27 do 25 lat, zniesieniu poborowej służby wojskowej jako rodzaju służby wojskowej, w zamian zaproponowano przeniesienie wszystkich poborowych do rezerwy, wprowadzeniu podstawowego szkolenia wojskowego dla obywateli Ukrainy na okres do trzech miesięcy dla wszystkich obywateli w wieku od 18 do 25 lat we wszystkich placówkach edukacyjnych.

Źródło: Unian