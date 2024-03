Jest już iOS 17.4. Zmiany są rewolucyjne

W obliczu nowych regulacji prawnych nałożonych przez instytucje europejskie, gigant technologiczny z Cupertino zaktualizował swoje oprogramowanie dla mobilnych urządzeń. Najświeższe wersje systemów operacyjnych iOS oraz iPadOS, oznaczone numerem 17.4, wprowadzają innowacje skierowane przede wszystkim do konsumentów z państw członkowskich UE.

Wśród najbardziej istotnych modyfikacji znajduje się liberalizacja polityki dotyczącej instalacji oprogramowania, co oznacza przełamanie monopolu App Store i otwarcie na alternatywne źródła aplikacji oraz systemy rozliczeniowe.

Jakie zmiany w nowym oprogramowaniu od Apple?

Najnowsze modele smartfonów, iPhone 15 oraz jego bardziej zaawansowana wersja Pro, zostały wyposażone w zaawansowane narzędzia diagnostyczne baterii, które pozwalają na szczegółowy wgląd w jej stan techniczny. To rozwiązanie jest odpowiedzią na wymagania dotyczące przejrzystości i długowieczności komponentów elektronicznych.

Kolejną istotną nowością jest otwarcie modułu NFC, co do tej pory było zarezerwowane wyłącznie dla systemu płatności Apple Pay. Dzięki temu użytkownicy będą mieli możliwość korzystania z różnorodnych metod płatności zbliżeniowych, co stanowi znaczący krok w kierunku interoperacyjności urządzeń.

iOS 17.4 jeszcze bardziej zadba o bezpieczeństwo

Dodatkowo, w aktualizacji zaimplementowano zaostrzone środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę urządzenia przed nieautoryzowanym dostępem w przypadku kradzieży. System ten wymaga dodatkowego uwierzytelnienia biometrycznego, gdy urządzenie znajduje się poza zaufanymi lokalizacjami, co zwiększa szanse na odzyskanie utraconego sprzętu.

