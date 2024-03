W czwartek wieczorem "Nowa Trybuna Opolska" przekazała, że dotarła do nagrań, na których poseł Polski 2050, Adam Gomoła, namawia jednego z polityków do ominięcia limitów finansowych w kampanii do wyborów samorządowych.

Do sprawy odniósł się w programie "Debata Dnia" u Agnieszki Gozdyry Mirosław Suchoń, przewodniczący klubu Polska 2050.

- Wczoraj zostały ujawnione te informacje, wczoraj pan poseł został zawieszony zarówno w prawach członka partii, ale też z mojej rekomendacji prezydium klubu podjęło decyzję o zawieszeniu do czasu wyjaśniania sprawy - powiedział.



- Rozmawialiśmy z wieloma osobami i podjęliśmy decyzję. Po pierwsze, zarząd partii zadecydował o tym, że poseł zostanie wykluczony. Prezydium klubu Polski 2050 podjęło uchwałę o utraty członkostwa przez posła w klubie Polski 2050 - przekazał.

Jak dodał, "nawet jeśli są to przypuszczenia" wobec Gomoły, to "one nie licują z wartościami, którymi kieruje się klub w polityce i podejmując ważne decyzje". - Dla takich przypadków nie ma miejsca w Polsce 2050 - zaznaczył.

"Wokół partii Hołowni pojawia się coraz więcej wątpliwości w zakresie finansowania kampanii"

Na te słowa zareagowała posłanka PiS Anna Gembicka. - Jeżeli u nas pojawiały się jakiekolwiek wątpliwości, reagowaliśmy bardzo szybko. Mam pytanie, bo wokół partii Szymona Hołowni pojawia się coraz więcej wątpliwości w zakresie finansowania kampanii - czy zrobicie coś z poseł Izabelą Bondar? - zapytała.



- Jej mąż jest magnatem branży śmieciowej, który ma zarzuty płatnej protekcji, wpłacał środki wraz z managerem spółki na kampanię, a pani poseł zapisała się do komisji ochrony środowiska i później z posłem Gomołą wystąpiła z interpelacją w sprawie branży odpadowej. Trudno tutaj nie dostrzec działania w pewnym interesie, działań, które mają znamiona lobbingowe - przekazała. Jak dodała, uważa, że posłowie Polski 2050 "mają więcej na sumieniu".

- Uważam, dzisiejsza szybka reakcja partii była dobra. Mam wrażenie, że to będzie miało ciąg dalszy, że zajmie się tym prokuratura - powiedziała posłanka KO Joanna Kluzik-Rostkowska.



- Z punktu widzenia partii sprawa możne nie jest zamknięta, ale zmierza do szybkiego zamknięcia - zauważył wiceminister zdrowia Wojciech Konieczny. - Natomiast ten pan pozostanie posłem - dodał. Jak zauważył, "dobrze ze na początku kadencji się to wydało i mamy jasność, co do tego pana".