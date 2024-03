"Superwtorek" w USA. Joe Biden i Donald Trump zdominowali prawybory

- To by się nigdy nie zdarzyło, gdybym ja był prezydentem - przekonywał Donald Trump, mówiąc o wybuchu konfliktu między Izraelem i Hamasem. Były prezydent obwinił też Joe Bidena o wojnę w Ukrainie. - To wszystko wina Bidena - stwierdził prezydent w czasie tzw. superwtorku, który przybliżył go to otrzymania nominacji republikanów w nadchodzących wyborach prezydenckich.

Były prezydent Donald Trump, wygrał 12 z 13 rozstrzygniętych już prawyborów Partii Republikańskiej w ramach amerykańskiego "superwtorku", czyli konkursu nominacyjnego partii w piętnastu stanach i jednym terytorium USA. Wciąż nie podliczono jeszcze głosów w Utah i na Alasce, lecz i tam Trump był tam zdecydowanym faworytem. Jedynie v Vermont pokonała go Nikki Haley, była ambasador USA przy ONZ.

Podobny sukces odniósł Joe Biden, który w prawyborach demokratów przegrał jedynie w Samoa Amerykańskim z biznesmanem Jasonem Palmerem. Obaj politycy są niemal pewni nominacji swoich partii w wyborach prezydenckich zaplanowanych na 5 listopada.

Prawybory w USA. Donald Trump uderza w Joe Bidena

Donald Trump w wywiadzie dla amerykańskiej telewizji Fox News uderzył w obecnego prezydenta demokratów, Joe Bidena, odnosząc się do trwających konfliktów wojennych. Republikański polityk zapewnił, że trzyma stronę sojusznika USA, Izraela, w jego wojnie z Hamasem.

ZOBACZ: USA. Rodzina Sinead O'Connor ma prośbę do Donalda Trumpa. Dotyczy piosenek artystki

Zapytany o to, czy zgadza się ze sposobem, w jaki Izrael prowadzi działania wojenne w Strefie Gazy, prezydent odpowiedział jedynie, że Tel-Awiw "musi zakończyć ten problem". Jak dodał, do zaostrzenia sytuacji nie doszłoby, gdyby to on był w tym czasie w Białym Domu.

- To by się nigdy nie zdarzyło, gdybym ja był prezydentem. Iran był bankrutem - przekonywał dziennikarzy. - Nie mieli pieniędzy dla Hamasu, dla Hezbollahu, oni zbankrutowali - tłumaczył i dodał, że palestyńska organizacja zdecydowała się na atak na Izrael, bo "nie mają szacunku dla Bidena".

Joe Biden o kandydacie republikanów: Zdeterminowany, by zniszczyć demokrację

Były prezydent USA dodał też, że Joe Biden jest winien także wojny w Ukrainie, której on sam byłby zdolny zapobiec. - Podobnie Rosja nigdy nie zaatakowałaby Ukrainy. Nigdy. Ty to wiesz, wszyscy to wiedzą. To wszystko wina Bidena - stwierdził Trump.

W czasie przemówienia w trakcie "superwtorku" urzędujący prezydent USA przestrzegał przed wyborem Donalda Trumpa w listopadowych wyborach.

ZOBACZ: USA: Sąd Najwyższy zadecydował ws. Donalda Trumpa

- Jest zdeterminowany, aby zniszczyć naszą demokrację, wyrwać podstawowe wolności, takie jak zdolność kobiet do podejmowania własnych decyzji dotyczących opieki zdrowotnej - mówił Joe Biden. Jak dodał, kandydat republikanów z pewnością będzie dążyć do uchwalenia "kolejnej rundy miliardów dolarów obniżek podatków dla bogatych".

- Zrobi lub powie wszystko, aby zdobyć władzę - mówił Joe Biden, cytowany przez AFP.