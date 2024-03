Spadkobiercy Sinead O'Connor zwrócili się do Donalda Trumpa z prośbą o zaprzestanie używania muzyki zmarłej artystki podczas wieców politycznych - przekazał portal BBC. W trakcie jednego ze takich spotkań zagrano "Nothing Compares 2 U". Rodzina przekazała, że "nie jest przesadą stwierdzenie, że Sinead byłaby zraniona i obrażona". Trump ubiega się o nominację w wyborach prezydenckich.

Rodzina zmarłej Sinead O'Connor zwróciła się do byłego prezydenta USA Donalda Trumpa z prośbą o zaprzestanie wykorzystywania jej muzyki podczas wieców politycznych - przekazał portal BBC.

W zeszłym miesiącu w trakcie jednego ze spotkań z wyborcami została puszczona najbardziej znana piosenka artystki "Nothing Compares 2 U". Było to podczas kampanii w Maryland.

Rodzina Sinead O'Connor z prośbą do Donalda Trumpa. Dotyczy piosenek artystki

"Sinead O'Connor żyła według kodeksu moralnego zdefiniowanego przez uczciwość, życzliwość, sprawiedliwość i przyzwoitość wobec bliźnich" - przekazano we wspólnym oświadczeniu rodziny artystki i wytwórni Chrysalis Records.

Dodano, że "nie jest przesadą stwierdzenie, że Sinead byłaby zniesmaczona, zraniona i obrażona, gdyby jej praca została wykorzystana przez kogoś, kogo sama nazwała 'biblijnym diabłem' ".

"Jako strażnicy jej spuścizny, żądamy od Trumpa i jego współpracowników natychmiastowego zaprzestania wykorzystywania jej muzyki" - zaznaczono.

Kłopoty byłego prezydenta USA. Inni artyści także prosili o niegranie ich muzyki

Podczas wiecu Trumpa 24 lutego wykorzystano inne utwory, w tym "Dancing Queen" Abby, "Ring of Fire" Johnny'ego Casha i "Suspicious Minds" Elvisa Presleya.

Wcześniej inni artyści poprosili kandydata i byłego prezydenta USA o zaprzestanie wykorzystywania muzyki. Byli to między innymi The Rolling Stones, Johnny Marr z The Smiths, Adele, Steven Tyler z Aerosmith, Rihanna, Neil Young i Linkin Park.

Donald Trump ubiega się o stanowisko republikańskiego kandydata na prezydenta w listopadowych wyborach w USA. Trump pełnił funkcję 45. prezydenta USA po wygraniu wyborów w 2016 roku, ale przegrał z prezydentem Bidenem w 2020 roku.

W 1990 piosenka "Nothing Compares 2 U" w wykonaniu O'Connor przez cztery tygodnie była na pierwszym miejscu list muzycznych w Wielkiej Brytanii.

Artystka zmarła w lipcu 2023 w wieku 56 lat. Koroner stwierdził później, że śmierć nastąpiła z przyczyn naturalnych.