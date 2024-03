Łącznie na trzech antenach Polsat, Polsat News i Wydarzeniach 24 program "Wydarzenia" oglądało średnio 1 728 tys. widzów. Uzyskały one tym samym 14,19 proc. udziałów w rynku a "19:30" - także obecną na trzech antenach (TVP1, TVP INFO oraz TVP Polonia) 1 688 tys. widzów i tym samym uzyskały 13,54 proc. udziałów w rynku w grupie wiekowej 4+.

W grupie komercyjnej (16-59) "Wydarzenia" zarówno w styczniu, jak i w lutym pokonały "19:30". Serwis obejrzało średnio 994 915 widzów - 16,19 proc. udziałów w rynku (styczeń) oraz 889 604 widzów – 15,25 proc. udziałów w rynku.

Program "19:30" nie może pochwalić się taką widownią i tak: w styczniu średnio serwis informacyjny obejrzało 738 055 co stanowi 11,75 proc. udziałów w rynku, a w lutym zanotowało spadek do 571 525 i 9,52 proc. udziałów.

Sukces "Wydarzeń 18:50". Piotr Witwicki: Naszym głównym celem są rzetelne informacje. Widzowie to doceniają

- Każdy sukces cieszy, a pokonanie konkurencji w czystej rywalizacji o uznanie i uwagę widzów cieszy podwójnie. Jest to sukces zespołowy, dlatego dziękuję wszystkim, którzy się do niego przyczynili. Naszym głównym celem jest przekazywanie rzetelnych informacji w obiektywny sposób. Widzowie to doceniają - mówi Piotr Witwicki, Dyrektor Pionu Informacji i Publicystyki Telewizji Polsat.

"Wydarzenia" nadawane w Polsacie i Polsat News od 20 lat są w czołówce najchętniej oglądanych programów informacyjnych w polskiej telewizji. Niezmiennie od kilku lat według badań CBOS programy informacyjne i publicystyczne Polsatu i Polsat News są uznawane za najbardziej wiarygodne.

Codziennie "Wydarzenia" zapewniają milionom widzów w Polsce dostęp do wiarygodnych informacji. Najlepszy zespół dziennikarski w Polsce, najbardziej zgrany i oddany swojej pracy, przygotowuje dla milionów Polaków informacje z kraju i ze świata, tak aby w niecałe 30 minut przekazać wszystko, co najważniejsze. Poza przekazywaniem najważniejszych informacji z kraju i ze świata, redakcja dużo miejsca poświęca również sprawom społecznym.

"Wydarzenia" Polsatu. Gdzie i o której obejrzeć?

"Wydarzenia" można oglądać aż w czterech odsłonach: o 12:50, 15:50, 18:50 i 21:50 Wydarzenia Wieczorne (Polsat News). Zaczynając od wczesnego popołudnia, co trzy godziny, widzowie uzyskują najbardziej obiektywny i wiarygodny przegląd informacji w polskiej telewizji.

Główne wydanie "Wydarzeń" emitowane jest codziennie o 18:50 w Polsacie, Polsat News i Wydarzeniach 24. Program prowadzą: Dorota Gawryluk, Piotr Witwicki, Katarzyna Zdanowicz i Magdalena Kaliniak.

red / Telewizja Polsat