Telewizja Polsat rozbudowuje obszar informacji i publicystyki – nowe kanały i możliwości odbioru i oglądania. Polsat News Polityka to nowe programy oraz transmisje z życia parlamentu i wszystkiego, co wiąże się z polską - pełną wydarzeń i emocji polityką. Kanał Wydarzenia 24 będzie można oglądać w telewizji naziemnej.

- Rozwijamy obszar informacji i publicystyki, bo jest to ta część oferty telewizyjnej, której widzowie chcą i potrzebują tu i teraz, na bieżąco, bezpośrednio i na żywo. Widzimy wzrost zainteresowania polityką i publicystyką informacyjną. To jest to, czym przez ostatnie miesiące żyje Polska. Rekordowa frekwencja w wyborach pokazała, iż Polacy chcą mieć aktywny wpływ na to co się dzieje w polityce. Uświadomili sobie, że ich głos oddany w wyborach parlamentarnych się liczy i może coś zmienić - mówi Piotr Witwicki, Dyrektor Pionu Informacji i Publicystyki Telewizji Polsat.

Polsat News Polityka

Polsat News Polityka zaoferuje widzom m.in. bezpośrednie transmisje obrad Sejmu i Senatu. Transmitowane będą też posiedzenia wszystkich komisji śledczych.

- Obrady nowego sejmu bez wątpienia budzą niesamowite zainteresowanie Polek i Polaków, którzy śledzą to co się w nim dzieje niemal z takimi samymi emocjami jak najlepsze kino, seriale czy sport. I to świetnie, bo dzięki temu rośnie świadomość społeczeństwa o tym jak funkcjonuje państwo i tworzy się społeczeństwo obywatelskie. My odpowiadamy na te trendy, inwestując w rozwój naszej oferty kanałów informacyjnych. Stąd nasz pomysł na kanał Polsat News Polityka i dużą dawkę najlepszej publicystyki - dodaje Piotr Witwicki.

Od poniedziałku do piątku o godz. 17:30 w programie "Studio Parlament" nadawanym bezpośrednio z Sejmu czołowi dziennikarze Polsatu m.in. Bartłomiej Maślankiewicz i Wojciech Dąbrowski będą rozmawiać z politykami o tym, co tu i teraz jest najważniejsze w pracach obu Izb.

Także od poniedziałku do piątku o 21:00 Karolina Olejak i Przemysław Szubartowicz – dziennikarze Interii w "Debacie Politycznej" będą wraz z politykami, komentatorami i ekspertami podsumowywać mijający dzień w polskiej polityce.

Polsat News Polityka będzie można oglądać tam, gdzie dotychczas dostępny był kanał Wydarzenia 24 – m.in. w sieciach kablowych czy platformach cyfrowych. Kanał Wydarzenia 24 będzie nadawany w naziemnej telewizji cyfrowej.

Wydarzenia 24

Wydarzenia 24 to kanał, który przez całą dobę nadaje serwisy informacyjne, sportowe i pogodę a także na bieżąco śledzi to co dzieje się w przestrzeni social mediów. To oferta dla widzów, którzy oczekują czystej informacji, bez dodatku publicystyki.

Wydarzenia 24 będą dostępne na pozycji 49 w ofercie naziemnej telewizji cyfrowej obejmującej 98,9 proc. populacji kraju. (Tam gdzie dotychczas były Wydarzenia 24, m.in. w sieciach kablowych i platformach satelitarnych będzie można oglądać Polsat News Polityka).

Informacje są siłą Polsatu

Oferta informacji i publicystyki w Grupie Polsat Plus to główny, flagowy kanał informacyjny Polsat News, Polsat News Polityka, Wydarzenia 24, które będą nadawane naziemnie, Polsat News 2 oraz obecność najważniejszych programów – Wydarzeń i Gościa Wydarzeń na antenie głównej oraz w innych, wybranych kanałach Grupy Polsat Plus. Oferta telewizyjna jest rozwijana wraz z silną pozycją Grupy w internecie - przede wszystkim poprzez portale Interia.pl (w tym Wydarzenia.Interia.pl) i Polsatnews.pl.

Treści Polsat News Polityka będą nadawane na dotychczasowej satelitarnej koncesji kanału Wydarzenia 24. Treści z kanału Wydarzenia 24 będą nadawane na podstawie nowej koncesji w na rozpowszechnianie kanału w telewizji naziemnej w ramach MUX1.

red/ / Polsatnews.pl