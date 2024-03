Łotewski rząd zatwierdził listę produktów, które zostaną objęte embargiem. Chodzi o artykułu rolne i spożywcze pochodzące z Rosji i Białorusi, których zakup pośrednio finansuje agresję Kremla i Mińska. Polski premier Donald Tusk zapowiedział, że zwróci się do Komisji Europejskiej ws. wprowadzenia całkowitego zakazu importu tych produktów przez całą UE.

Na stronie łotewskiego rządu we wtorek opublikowano komunikat ws. zakazu importu do kraju rosyjskich i białoruskich produktów rolnych. Decyzja w tej sprawie zapadła 22 lutego, dzień później ogłosił ją prezydent Łotwy Edgars Rinkeviczs. Teraz rząd w Rydze zatwierdził i opublikował pełną listę produktów, które od 8 marca nie mogą już przekraczać łotewskich granic.

Łotwa wprowadza embargo. Te produkty już nie wjadą do kraju

Chodzi nie tylko artykuły importowane bezpośrednio z Rosji i Białorusi, ale także te pochodzące z tych krajów, a dostarczane przez państwa trzecie.

Udostępniona w zarządzeniu rządu lista obejmuje: wszystkie warzywa, wszystkie owoce, jagody i orzechy, wszystkie zboża, a także wszystkie surowce paszowe i pasze dla zwierząt.

Jak podkreśla "Ukrainska Pravda", zakazem importu została objęta nie tylko nieprzetworzona żywność, ale też "marynowane, konserwowane, surowe i suszone produkty rolne".

Łotwa liderem importu rosyjskich produktów w UE. Namawia do zmian

Łotewski rząd zwrócił uwagę na to, że w 2023 roku państwa Unii Europejskiej sprowadziły z Rosji więcej produktów niż to było przed wybuchem wojny w roku 2021 - zanotowano wzrost łącznej wartości importu o dwa procent - do 2,7 miliarda euro.

"Ryby, zboża, pasze dla zwierząt, produkty mleczne, wyroby cukiernicze i inne... Są to produkty, które UE może dostarczyć sama, przy znacznie bardziej rygorystycznych standardach produkcji i wyższej jakości" - czytamy na stronie rządu Łotwy.

Bałtycki kraj graniczący z Federacją Rosyjską należy do tych członków EU, które sprowadzały od groźnego sąsiada najwięcej produktów rolnych i spożywczych. W 2023 roku łotewski import stanowił 13 proc., czyli 355 mln euro "całkowitej wartości importu UE z Rosji, co plasuje Łotwę na 1. miejscu wśród państw członkowskich UE" - alarmują tamtejsze władze.

W 2023 r. 90 proc. wartości łotewskiego importu przypadało na cztery grupy produktów z Rosji: 44 proc. na paszę dla zwierząt, 24 proc. na zboża, 14 proc. na groch i 8 proc. na olej rzepakowy.

Łotewski resort rolnictwa, który przygotować analizę i przepisy zakazujące importu, przekonuje, że zależność UE od rosyjskich zasobów - nawozów, paszy dla zwierząt, żywności i energii - musi zostać zakończona. "Towary te nie są niezbędne, a ich zakup finansuje rosyjską wojnę agresji na Ukrainie" - argumentuje rząd w opublikowanym komunikacie.

Rosyjskie i białoruskie produkty wjeżdżają do Polski. Rząd zapowiada uchwałę

Kilka dni temu pisaliśmy o śledztwie dziennikarzy "Ukrainskiej Pravdy", którzy badali, jak Polska, mimo ograniczeń nałożonych na import ukraińskiego zboża, jednocześnie sprowadza produkty rolne z Rosji i Białorosi.

Polska i inne kraje UE, poza ostatnią decyzją Łotwy, mimo działań Kremla i Mińska nie zakazały na razie importu produktów rolnych z tych państw, a wartość sprowadzanych towarów po inwazji na Ukrainę nawet wzrosła.

Premier Donald Tusk w poniedziałek podczas wizyty na Litwie zapowiedział, że zwróci się do marszałka Sejmu "z propozycją uchwały polskiego Sejmu wzywającej Komisję Europejską do nałożenia pełnych sankcji na produkty rolne i żywnościowe rosyjskie i białoruskie".

Premier przekonywał, że wprowadzenie zakazu importu przez całą wspólnotę będzie skuteczniejsze niż indywidualne zakazy państw.