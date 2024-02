- Myślę, że lista firm, które importowały zboże z Ukrainy będzie opublikowana jeszcze w tym tygodniu - mówił na antenie Polsat News wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak. Podkreślił, że ujawniona zostanie "niewygodna prawda". - Znam wszystkie firmy, które kupiły to zboże, wiem ile tego kupiły i kiedy przyjeżdżały transporty - dodał.

- Proszę dać mi jeszcze chwilę. Znam wszystkie firmy, które kupiły to zboże, wiem ile tego kupiły, kiedy przyjeżdżały transporty. Mam wgląd do tego, które partie zboża były badane - mówił Michał Kołodziejczak w Polsat News.

Podkreślał, że do kraju przyjechały tysiące transportów, a jeden z potentatów drobiowych, który kupił łącznie 90 tys. ton prowadził jedynie wyrywkowe badania towaru.

- Kiedy patrzę na listę i widzę, że producent odzieży zajmuje się handlem zbożem, to zastanawiam się, o co w tym wszystkim chodzi - pytał wiceminister rolnictwa.

Kołodziejczak: To będzie niewygodna prawda

Zdaniem Kołodziejczaka zarówno służby jak i dziennikarze będą miały materiał, by sprawdzić w jaki sposób działały firmy z listy.

- Jeżeli udałoby się opublikować to, kto ile zboża przywiózł z Ukrainy, to byłoby to szokujące informacje. Myślę, że niektórzy poznaliby swoich sąsiadów - powiedział.

Dodał, że na liście znajdują się rolnicy. - Poznamy te firmy, które działają po sąsiedzku, które ogłaszają, że obracają jedynie polskim towarem. To będzie taka niewygodna prawda, którą niektórzy chcieli ukrywać - podkreślił.