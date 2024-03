Zaczął "łowić" ryby na dziurawej drodze. Miał jeden cel

Na TikToku podkreśla, że jest "działaczem prospołecznym w sprawie dziur". Ostatnio zasłynął serią filmików z nietypowymi czynnościami, które w owych dziurach można wykonywać. Należą do nich m.in. łowienie ryb czy sadzenie kwiatów.

Po co to wszystko? Cel jest istotny. Chodzi o ulicę Pankiewicza w Lesznie. Do niedawna jej nawierzchnia była mocno zniszczona. Kilka tiktoków opublikowanych w sieci oraz adresowanych do prezydenta wywołało niemałe poruszenie, dzięki czemu miasto zorganizowało remont dość sprawnie.

- Każdy zarządca dróg naprawę zaczyna od dróg ważnych komunikacyjnie, o najwyższej klasie i kategorii. Ta akurat ma je najniższe. Humorystyczny sposób przedstawienia wpłynął na remont. Nie, że harmonogram został zmieniony, bo nie został, ale brygada teraz mogła wejść na drogi takiej właśnie kategorii - podkreśla w rozmowie z Polsat News Dominik Kaźmierczak z Miejskiego Zarządu Dróg w Lesznie.

Mieszkańcy zadowoleni

Co na ten temat myślą mieszkańcy? O to zapytał ich reporter.

- Ciekawy sposób na rozwiązanie takich spraw. Jeśli nie ma innego sposobu, by dotrzeć od urzędnika... - mówi jeden z nich.

Inny dodaje, że "lepiej zrobić cokolwiek niż nic". - Ale to nie jest remont (załatanie dziur - red.). Taki trzeba zaplanować, ktoś powinien to odebrać, zatwierdzić - zaznacza.

