W Miejskim Zarządzie Dróg w Kielcach jest już ponad setka takich zgłoszeń, a mówimy tylko o pierwszych tygodniach tego roku. Dla porównania w całym ubiegłym roku do miejskiego zarządu wniosków o odszkodowanie za uszkodzenia auta z powodu zniszczonej nawierzchni wpłynęło około 130 takich pism.

- Jeżeli jest niesprzyjająca pogoda, mamy intensywne opady deszczu. To bardzo utrudnia wykonywanie robót naprawczych. Te roboty wykonywane o tej porze roku maja na celu zabezpieczanie nawierzchni, są wykonywane masą na zimno, zasadnicze naprawy będą wykonywane na wiosnę, kiedy warunki będą stabilne - powiedział Polsat News rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach Jarosław Skrzydło.

Jak zaznaczył "jeżeli pada deszcz, to czasami mimo trudnych warunków trzeba przeprowadzać prace, bo jak ubytki są głębokie i zagrażają bezpieczeństwu to trzeba, chociaż ich trwałość nie jest za duża".

"Drogi z roku na rok są coraz gorsze"

Na coraz gorszą jakość dróg skarżą się kierowcy. - Dziury głębokości 30 cm. Wielkie na A3 albo i większe - powiedział nam jeden z nich. - Zimę mamy co roku, raz jest mocniejsza, chłodniejsza, mroźniejsza, a raz jest bardzo łagodna, a drogi z roku na rok są coraz gorsze - skarży się inny rozmówca Polsat News.

- Są ulice w mieście, które po każdej zimie wyglądają makabrycznie, to wynika z tego, że łatanie dziury zawsze spowoduje, że przejście przez temperaturę "zero" będzie wywalało asfalt i nie ma innej możliwości. Jeżeli to nie będzie jak tutaj - cała jezdnia wyłożona asfaltem, to zawsze się woda dostanie i rozsadzi. Nie ma na to innej możliwości, ale nie wydaje mi się, żeby było gorzej niż w poprzednich latach - zauważa kolejna osoba.

Jak uzyskać odszkodowanie? Trzeba uważać na jedną rzecz

Aby uzyskać odszkodowanie potrzebna jest pełna dokumentacja - głównie fotograficzna. Trzeba wykonać zdjęcia uszkodzenia auta oraz dziury w jezdni. Ważne jest także sfotografowanie tej drogi w taki sposób, by uchwycić auto w pełnym planie. Zarządca nie może mieć wątpliwości, że chodzi o ulicę, czy drogę, która jest w jego gestii.

Zarządca zwraca uwagę przede wszystkim na to, czy dane uszkodzenie nie było w jakiś sposób zabezpieczone lub oznaczone np. za pomocą pachołków. Jeżeli tak, trudno liczyć na odszkodowanie. W takich przypadkach zarządca zazwyczaj stwierdza, że to kierowca nie zachował należytej ostrożności. Jeśli ich nie było, to wówczas kierowca niemal na pewno może spodziewać się pozytywnego rozpatrzenia wniosku.

Trzeba także wiedzieć, kto jest zarządcą drogi, bo są drogi miejskie, wojewódzkie, krajowe, ekspresowe i nie wszystkimi zajmuje się zarząd miejski.