Do dramatycznej awarii doszło na festynie w dzielnicy Narela. Około godz. 22 diabelski młyn uległ awarii.

Na nagraniach z miejsca zdarzenia widać kilkadziesiąt osób uwięzionych nad ziemią. Niektórzy ryzykują i schodzą na dół po metalowej konstrukcji. Z kolei część osób postronnych, nie czekając na służby, próbuje dostać się do innych wagoników i pomóc w asekuracji. Dwie z gondoli niebezpiecznie obracają się o blisko 180 stopni.

Chaos na festynie. Byli uwięzieni nad ziemią

Z informacji "The Sun" wynika, że pierwsze ekipy ratunkowe pojawiły się na miejscu po ok. 40 minutach od zgłoszenia awarii. Z kolei według "Times of India" uwięzionych, którzy nie zdecydowali się na niebezpieczne zejście uratowali strażacy - zawiązali liny po bokach konstrukcji i z pomocą siły wprawili atrakcję w ruch.

ZOBACZ: Wielka Brytania. Sceny grozy w wesołym miasteczku. Świadkowie słyszeli potężny huk

"Przywieźliśmy ze sobą podnośnik drabinowy, ale nie mogliśmy z niego skorzystać, bo baliśmy się uszkodzenia przewodów elektrycznych" - powiedział jeden z cytowanych oficerów. Akcję ratunkową utrudniali zgromadzeni wokół atrakcji gapie.

Ostatecznie uratowano 20 osób - czterech mężczyzn, czworo dzieci i 12 kobiet. Nikt nie odniósł poważniejszych obrażeń.

Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja. Niewykluczone, że zostaną podjęte kroki prawne przeciwko organizatorom imprezy.