W okolicach wsi Kierwik (woj. warmińsko-mazurskie) na ziemię spadł balon meteorologiczny. Informację potwierdziła Interii sierż. Emilia Pławska z Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie. Do podobnego zdarzenia doszło w poniedziałek pod Ostródą.

- Policja zabezpieczyła obiekt i poinformowała wojsko - podała sierż. Pławska.

Balon podczas spaceru w okolicy jeziora Kierwik znalazł w niedzielę jeden z okolicznych mieszkańców. Sprawę zgłosił służbom po poniedziałkowych doniesieniach o obiekcie, który spadł w okolicach Miłakowa (woj. warmińsko-mazurskie).

Kolejny balon spadł na Mazurach. Policja potwierdza

W poniedziałek w godzinach porannych policja otrzymała zgłoszenie, że w obrębie jednego z gospodarstw w gminie Miłakowo doszło do ujawnienia prawdopodobnie balonu meteorologicznego.

Informację potwierdziła w rozmowie z polsatnews.pl rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Elblągu. - Mogę potwierdzić, że w okolicach Miłakowa spadł obiekt, który został zidentyfikowany jako balon meteorologiczny. Na miejscu pracowali funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Żandarmerii Wojskowej oraz Policji - przekazała prok. Ewa Ziębka.

ZOBACZ: Tajemniczy obiekt na polu pod Ostródą. Służby zabezpieczyły teren

Głos w sprawie zabrał również burmistrz Miłakowa, Krzysztof Szulborski. - Gospodarz odnalazł na polu balon, do którego sznurkiem przytwierdzone było jakieś urządzenie. Wzbudziło to jego zaniepokojenie, dlatego powiadomił o tym fakcie Urząd Gminy. My powiadomiliśmy policję. Sprawą zajęły się odpowiednie służby - przekazał w rozmowie z Polsat News.

Jak dodał balon ma znamiona pochodzenia rosyjskiego. - Są na nim jakieś napisy wykonane cyrylicą - wyjaśnił.

Samorządowiec nie chciał wyrokować, czy jest to balon meteorologiczny, czy wojskowy. - Biorąc pod uwagę to, co dzieje się w Europie, należy brać pod uwagę wszystkie możliwości - stwierdził.

Zapewnił, że obiekt spadł daleko od najbliższych zabudowań, więc wszyscy mieszkańcy są bezpieczni.