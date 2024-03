Donald Tusk zaprosił rolników na spotkanie. Podał datę

- Zapraszam rolników na rozmowy do Warszawy w sobotę o godz. 10 - powiedział premier Donald Tusk podczas konferencji prasowej. Szef rządu zapowiedział także ułatwienie dostępu do kredytów dla rolników. Na środę zapowiedziany jest w Warszawie kolejny protest rolników.

Premier Donald Tusk podczas konferencji prasowej we wtorek po posiedzeniu rządu zaprosił rolników na rozmowy do Warszawy w sobotę na godz. 10 do Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog".

- Umówiłem się z rolnikami na rozmowy w tym tygodniu, aby zaraportować im działania, których się podjąłem od czasu poprzedniego spotkania. Mam nadzieję, że przyjmą zaproszenie. W sobotę o godz. 10 w centrum "Dialog" będę do dyspozycji - powiedział Tusk.

- Dzisiaj politycy PiS, z prezesem Kaczyńskim i premierem Morawieckim, usiłują wmówić protestującym, że stali po ich stronie, a mój rząd jest dla rolników problemem. Jest dokładnie odwrotnie - powiedział szef rządu. Tusk dodał, że "Zielony Ład, w tej formie w jakiej powstał, był promowany przez PiS".

- Jeszcze we wtorek skieruje do Sejmu projekt uchwały, wzywającej Komisję Europejską do nałożenia sankcji na import żywności i produktów rolnych z Rosji i Białorusi. To jest jeden z powodów, dla których ceny żywności w Europie są niskie, to też jedno ze źródeł dużych dochodów dla tych państw - tłumaczył szef rządu. Jak dodał, Łotwa wprowadziła jednostronnie sankcje na żywność z Rosji i Białorusi, ale aby to było skuteczne, należy działać jako cała Unia Europejska.

Jak mówił premier, w projektowanej uchwale Sejm ma także zaproponować wprowadzenie pilnych zmian w zasadach handlu z Ukrainą, tak aby "chronić wrażliwe sektory rynku rolnego przed nadmiernym importem z Ukrainy". - Od KE będziemy oczekiwali pilnego podjęcia prac w celu powrotu do stosowania w handlu z Ukrainą wyłącznie reguł umowy stowarzyszeniowej UE z Ukrainą - wyjaśnił szef rządu.

- Rząd przyjął we wtorek projekt ustawy o zmianie Kodeksu cywilnego i ustawy o kredycie konsumenckim, która ma ułatwić rolnikom dostęp do kredytów - poinformował premier.

Jak tłumaczył szef rządu, "przesadna ochrona konsumencka okazała się barierą i utrudnieniem dla rolników", dlatego Rada Ministrów przyjęła projekt, który ma zapewnić "łatwiejszy dostęp do tańszego kredytu dla rolników, którzy chcą go zaciągnąć na bezpośrednią działalność".

ZOBACZ: Protest rolników. Utrudnienia i blokady w Warszawie. Znamy dokładną trasę

Projekt przewiduje, że umowy kredytowe, które będą zawierane z rolnikami, nie będą objęte przepisami ustawy o kredycie konsumenckim. Rolnicy będą podlegać ochronie wynikającej z kodeksu cywilnego. Zmiana, jak wskazywano w uzasadnieniu, ma na celu usunięcie trudności i niepewności prawnej związanych z udzielaniem kredytów dla rolników.

W uzasadnieniu projektu wskazano, że objęcie kredytów udzielanych rolnikom zasadami dotyczącymi kredytu konsumenckiego oraz konsumenckiej pożyczki lombardowej, może spowodować znaczne ograniczenie dostępu do finansowania rolników "poprzez wzrost jego kosztu i wprowadzenie dodatkowej biurokratyzacji".

Protest rolników. Utrudnienia w Warszawie

W środę w Warszawie odbędzie się drugi protest rolników. Mieszkańcy stolicy mogą spodziewać się utrudnień. Polsat News dotarł do informacji o dokładnej trasie planowanej demonstracji.



Rolnicy żądają wycofania się Unii Europejskiej z polityki Zielonego Ładu, zakazu importu produktów rolnych z Ukrainy i nie zgadzają się na ograniczanie hodowli zwierząt.

Pierwszy protest rolników w Warszawie odbył się we wtorek 27 lutego. Ponieważ nie udało się wtedy osiągnąć porozumienia z rządem, rolnicy zapowiedzieli kolejny protest, który odbędzie się w stolicy w środę 6 marca. Mieszkańcy stolicy ponownie mogą spodziewać się utrudnień.