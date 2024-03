- Polska blokując granicę traci więcej niż Ukraina - uważa premier Ukrainy Denys Szmyhal. Odnosząc się do protestu polskich rolników przyznał również, że mimo działań na granicy nie odnotowano ani jednego przypadku, w którym doszłoby do zablokowania dostawy broni, sprzętu wojskowego czy pomocy humanitarnej.

Premier Ukrainy Denys Szmyhal w poniedziałek podczas konferencji prasowej odnosił się do protestów polskich rolników na granicy polsko-ukraińskiej. Jak ocenił, blokady są "absolutnie bezsensowne", ponieważ 90 proc. produktów z Ukrainy są eksportowane drogą morską lub przez dunajskie porty, a mniej niż 5 proc. drogą lądową.

Protesty rolników. Premier Ukrainy: Polska traci więcej

- Na czym polega absurd tej sytuacji, to, że Polska traci więcej niż Ukraina. Straty Ukrainy są płacone krwią, w tym naszych rolników. Nie chodzi o straty ekonomiczne, ale o aspekt moralny - mówił, cytowany prze portal Europejska Prawda.

Szmyhal stwierdził również, że nie możliwe do spełnienia są zasady obowiązujące przed wybuchem wojny. - Ukraina zrobiła ogromny krok w stronę integracji europejskiej. Dziś jesteśmy kandydatem do Unii Europejskiej. Jestem przekonany, że Komisja Europejska nie zgodzi się na takie warunki, to prawie niemożliwe - powiedział.

Sprzęt wojskowy i pomoc humanitarna nie są blokowane

Premier Ukrainy przyznał, że mimo protestów na granicy nie odnotowano ani jednego przypadku, podczas którego doszłoby do zablokowania dostaw broni, sprzętu wojskowego, pomocy humanitarnej czy paliwa. - Wszystkie te towary trafiają do Ukrainy bez przeszkód - mówił.

Jak zaznaczył, informacje o blokowaniu, które są rozpowszechniane w mediach społecznościowych nie dotyczą sprzętu wojskowego, ale "pojazdów użytkowych".

Denys Szmyhal zwrócił uwagę, że w kwestii blokad granicy ukraiński rząd zaproponował Polsce pięć kroków dla rozwiązania problemu. Dodał, że polski rząd wciąż je rozpatruje. - Mam nadzieję, że polscy rolnicy rozumieją, że przyczynę ich nieszczęść upatrujemy bez wątpienia w eksporcie zbóż i produktów rolniczych z Rosji i Białorusi - zaznaczył.

anw / polsatnews.pl