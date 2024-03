Wiosną 2021 r. Prokuratura Krajowa kupiła - za 15 mln zł - specjalistyczny system szpiegowski Hermes - informuje "Gazeta Wyborcza". Jest to jeszcze bardziej zaawansowana i trudniejsza do wykrycia wersja Pegasusa służąca do inwigilacji. Ówczesny Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski zaprzecza, by za jego czasów zakupiono jakiekolwiek oprogramowanie szpiegowskie.

Hermes w Prokuraturze Krajowej

W sprawę miał być również zamieszany Krzysztof Krełowski były dyrektor inspektoratu wewnętrznego w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a w 2021 r. radca prawny PK. Podobno to właśnie on negocjował warunki zakupu Hermesa z izraelskim producentem. Jednak pytany o szczegóły powiedział, że obowiązuje go tajemnica adwokacka.

W świetle prawa prokuratura może jedynie zlecać inwigilację i szpiegowanie policji lub służbom specjalnym, ale instytucja nie może tego robić samodzielnie.

Co ciekawe, obecne kierownictwo PK o istnieniu Hermesa miało dowiedzieć się przypadkiem, kiedy przysłano rachunek za abonament, który trzeba opłacać za użytkowanie systemu.

Prokuratura zakupiła sprzęt szpiegowski nielegalnie. W sprawę zamieszany Ziobro

Jak podają media Hermes został kupiony jako "specjalistyczny program analityczny" i nie był certyfikowany przez ABW. Centrala oprogramowania miała mieścić się w "Kancelarii Tajnej PK", którą do dziś zarządza Klaudia Kacperska.

Obsługą Hermesa mieli zajmować się dwaj byli funkcjonariusze ABW Robert B. oraz Piotr K, a za swoje usługi mieli dostawać nawet 1 tys. zł za godzinę.



Według doniesień medialnych oprogramowanie miało służyć do nielegalnej inwigilacji polityków, urzędników państwowych, sędziów oraz prokuratorów podejrzewanych o nielojalność wobec rządu Zjednoczonej Prawicy oraz ekipy Ziobry.

Zastępca Prokuratora Generalnego zabrał głos ws. Hermesa

Do sprawy odniósł się zastępca Prokuratora Generalnego Michał Ostrowski. W oświadczeniu opublikowanym na X napisał, że informacje ws. Hermesa są nieprawdziwe. "Oprogramowanie nie było wykorzystywane do pracy operacyjnej. Działa ono na zasadzie bardzo zaawansowanej wyszukiwarki internetowej, pozyskującej dane powszechnie dostępne w internecie" - wyjaśnia Ostrowski.

"Nie jest to absolutnie narzędzie do tzw. kontroli operacyjnej, nie przełamuje żadnych zabezpieczeń. Pozwala na ustalenie tego, co dana osoba lub podmiot pozostawiły w internecie" - napisał.

"Zakup oprogramowania został dokonany w oparciu o przepisy o zamówieniach publicznych, z udziałem kancelarii prawnej, przy akceptacji szefowej Biura Administracyjno-Finansowego" - dodał zastępca Prokuratora Generalnego.