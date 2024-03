Król Norwegii Harald V został ewakuowany z Malezji na pokładzie samolotu medycznego. 87-letni monarcha przebywał w kraju celem świętowania swoich urodzin. W trakcie wakacji doznał infekcji, na skutek której wszczepiono mu tymczasowy rozrusznik serca. Król ma wrócić do kraju w poniedziałek.

Harald V jest najstarszym panującym monarchą w Europie. 21 lutego przywódca świętował swoje 87 urodziny. Z tego powodu wraz z żoną Sonją wybrali się na wyspę Langkawi w Malezji. Wakacje nie potoczyły się jednak po ich myśli.

Król Norwegii ewakuowany z Malezji

Jak poinformował pałac królewski, monarcha w trakcie wyjazdu doznał infekcji. Sprawa była na tyle poważna, że król Norwegii trafił do szpitala. W sobotę z powodu niskiego tętna wszczepiono mu tymczasowy rozrusznik serca. Następnego dnia 87-latek opuścił Malezję na pokładzie medycznego samolotu linii lotniczych Scandinavian Airlines.

Po starcie z lotniska na Langkawi maszyna skierowała się w stronę Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Stamtąd monarcha ma zostać zabrany do ojczyzny. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, samolot wyląduje w Oslo w poniedziałek w godzinach porannych.

Następnie Harald V trafi do stołecznego szpitala Rikshospitalet. Pałac królewski przewiduje, że monarcha jeszcze przez dwa tygodnie nie będzie pełnić oficjalnych funkcji. W tym czasie będzie go zastępował syn, książę Haakon.

Jak podają norweskie media, koszt ewakuacji króla jest niebagatelny. Według agencji informacyjnej NTB ma wynieść 2 miliony koron norweskich (ok. 750 tyś. zł). Środki na ten cel zostaną pobrane z budżetu obronnego. Król jest bowiem zwierzchnikiem sił zbrojnych.

Monarcha nie zamierza abdykować

Mimo zaawansowanego wieku oraz coraz poważniejszych problemów ze zdrowiem król Norwegii nie planuje ustępować ze stanowiska, co wielokrotnie powtarzał. Ostatni raz zrobił to przy okazji abdykacji jego kuzynki, byłej już królowej Danii Małgorzaty II, która oddała władzę na początku bieżącego roku. Harald V podkreślał wówczas, że chcę wypełnić tradycję i sprawować władzę aż do końca swych dni.

Rola monarchy w systemie politycznym Norwegii jest symboliczna. Król jest głową państwa, lecz nie sprawuje faktycznej władzy. Jego obowiązki są ściśle ceremonialne. Obecny władca sprawuję swoją funkcję od 1991 roku, gdy zmarł jego ojciec Olaf V.