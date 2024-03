Gdańskie jajo Fabergé na aukcji. Zawrotna cena

Wyjątkowe jajo Fabergé z gdańskimi emblematami można teraz wylicytować na znanej platformie. Przedmiot wysadzony złotem, rubinami i bursztynem jest wart nawet 150 tysięcy złotych. Egzemplarz ma być raptem jednym z dwóch występujących obecnie na świecie. Jednakże to drugie na pewno nie trafi w prywatne ręce, bowiem znajduje się w Muzeum Bursztynu w Gdańsku.

Gdańskie jajko Fabergé produkcji Victora Mayera z 18-karatowego złota wystawiono na licytacji na eBay-u. Przedmiot jest o tyle wyjątkowy, że na całym świecie wyprodukowano raptem 11 takich egzemplarzy. Jednakże pięć z nich nie posiada złota tejże próby oraz brakuje im tarczy z herbem.

Obecnie istnieją dwa jaja, takie jak to wystawione na aukcję, drugie znajduje się w Muzeum Bursztynu w Gdańsku. Jajo przechowywane w muzeum, było podarkiem dla palcówki od Heidrun Mohr-Mayer, żony właściciela firmy Victor Mayer. Kobieta urodziła się w tym polskim mieście.

Gdańskie jajo Faberge wystawione na aukcji

Ostatnia potwierdzona cena tego jajka pochodzi z 2008 roku. Wyceniono je wówczas na 28 tysięcy euro. Obecnie cena na aukcji wynosi ponad 34 tysiące euro, czyli około 150 tysięcy złotych.



Do przedmiotu dołączono certyfikat autentyczności. W cenie jest także książka "Fabergé Eggs by Victor Mayer" w angielskiej wersji. W publikacji to konkretne jajo jest szczegółowo opisane na stronie numer 90. Sama książka warta jest 300 dolarów (ponad tysiąc złotych).

Jajko sprzedawane jest w lakierowanej walizce prezentacyjnej wykonanej z drewna burlowego. Kolor skrzyni nieco się utlenił, jednak jak podano w opisie, nie ma to znaczenia dla ogółu przedmiotu.



Cenne jajo jest dostępne do dokładnego wglądu na stronie aukcji. Właściciel do ogłoszenia dołączył kilkanaście zdjęć jaja Fabergé.