Dyskusję na temat sensowności istnienia Sojuszu Północnoatlantyckiego rozpoczął w serwisie X David Sacks. Przedsiębiorca oraz inwestor w firmy zajmujące się technologiami internetowymi podzielił się z internautami swoimi przemyśleniami geopolitycznymi.

Amerykanin stwierdził, że "w 1991 roku Związek Radziecki rozpadł się, a NATO stanęło w obliczu kryzysu egzystencjalnego: powód jego istnienia już nie istniał. Zamiast się rozwiązać, postawiła sobie nową misję: ekspansję. Ekspansja NATO wywołałaby wrogość niezbędną do usprawiedliwienia się".

W kolejnej części wywodu biznesmen powielił kremlowską narrację, uznając NATO za podżegacza wojennego, które rozszerzyło swój zasięg terytorialny "na granicę z Rosją, aby ją otoczyć i sprowokować". Do dyskusji niespodziewanie włączył się Elon Musk.

"Zawsze zastanawiałem się, dlaczego NATO nadal istnieje, mimo że jego największy wróg i powód jego utworzenia, Układ Warszawski, został rozwiązany" - napisał właściciel popularnego medium społecznościowego. Na kłamstwa oraz uproszczenia zareagowali internauci.

Łotewski prezydent: NATO powstało i istnieje przez Rosję

W zakładce "community notes" zwrócono uwagę, że Układ Warszawski był reakcją na powstanie na NATO (powołano go w 1955 roku - red.), a nie odwrotnie. Wskazano także, że Sojusz Północnoatlantycki jest kolektywnym systemem bezpieczeństwa, który nie jest wymierzony w żadnego konkretnego przeciwnika. Ponadto jest aktywny zarówno w Europie, Afryce oraz Azji.

Komentarz Muska został odnotowany we wszystkich kremlowskich wydawnictwach, a propagandyści "chwalą" jego postawę w kontrze do Zachodu. Do wpisu miliardera odniósł się także łotewski prezydent.

"Powodem dla którego powstało NATO, dla którego NATO istnieje i będzie istnieć to Rosja oraz inni przeciwnicy wolnego świata" - odpowiedział Edgars Rinkēvičs.