33-latek ze Szczecina został aresztowany. Sąd zadecydował o zastosowaniu wobec sprawcy wypadku środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego trzymiesięcznego aresztu. W sobotę wnioskowała o to prokuratura. Mężczyzna w piątek wjechał w grupę pieszych, a następnie uciekając z miejsca zdarzenia doprowadził do kolizji. W wyniku incydentów do szpitala trafiło 20 osób.