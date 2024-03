Wypadek w Szczecinie. Nowe informacje o kierowcy forda

- Z informacji jeszcze nie do końca potwierdzonych, jest to osoba, która leczy się psychicznie - powiedział podczas specjalnie zwołanej konferencji wojewoda zachodniopomorski. Potwierdził także, że do szpitali zabrano 15 osób, które ucierpiały podczas wypadku w Szczecinie. Szóstka z poszkodowanych to dzieci.