"Jesteśmy na tak" - pod tym hasłem PiS idzie do wyborów samorządowych. - Bronimy postępu i rozwoju naszych ośmiu lat (...). Samorządy powinny być ostoją wolności - powiedział Jarosław Kaczyński. Prezes PiS wezwał także do kontynuacji inwestycji infrastrukturalnych zarówno lokalnych jak i ogólnopolskich. Zapewnił także, że chce "komfortowego życia dla Polek i Polaków".

Budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego, inwestycja w energetykę oraz rozwój portów morskich wraz z regulacją Odry - takie tematy w kampanii samorządowej zamierza poruszać Prawo i Sprawiedliwość

- Robiliśmy to dla Polski, dla Polek i Polaków. My chcemy, żeby wszyscy Polacy mieli prawo i szansę, żeby sobie mogli zorganizować komfortowe życie, a nie żeby był to przywilej dla nielicznych. Tak rozumiemy wspólnoty, odrzucamy ojkofobię - powiedział Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS skrytykował podczas prezentacji hasła "Jesteśmy na tak" skrytykował swoich następców. - Od 13 grudnia mamy do czynienia z rządem mówiącym nieustannie "nie" - powiedział przywódca Zjednoczonej Prawicy.

Jarosław Kaczyński: Samorządy powinny być ostoją wolności

W części poświęconej polityce samorządowej Kaczyński twierdził, że "samorządom zabiera się wolność, na samorządy podnosi się rękę".

- Samorządy powinny być ostoją wolności zarówno na szczeblu wojewódzkim jak i powiatowym - przekonywał na partyjnym wiecu pod Warszawą polityk.

