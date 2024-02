Spożywanie ultraprzetworzonej żywności zwiększa ryzyko zachorowania na raka - wynika z badań opublikowanych w uznanym czasopiśmie naukowym "British Medical Journal". Może też doprowadzić do chorób serca, cukrzycy typu II czy nawet mieć wpływ na przedwczesną śmierć.

Jedzenie żywności ultraprzetworzonej (UPF) - czyli produktów po obróbce w celu zwiększenia ich trwałości i przyspieszenia procesu przygotowywania - jest bezpośrednio powiązane z 32 szkodliwymi skutkami dla zdrowia - wynika z badań opublikowanych w brytyjskim czasopiśmie medycznym "The BMJ" (dawniej "British Medical Journal" - red.). Do takich produktów zaliczają się m.in. płatki zbożowe, batony proteinowe, napoje gazowane, dania gotowe przygotowane do odgrzania i fast foody.

Wyniki badań powstały na podstawie ok. 10 milionów wywiadów, gdzie pytano m.in. o częstotliwość spożywania posiłków ultraprzetworzonych.

Żywność ultraprzetworzona. Niepokojące wnioski

Badania przeprowadzono mając na uwadze, że w Wielkiej Brytanii i USA ponad połowa przeciętnej diety składa się obecnie z ultraprzetworzonej żywności. Dla niektórych, szczególnie osób młodszych czy o niższym statusie społecznym, typowa jest dieta zawierająca 80 proc. UPF.

Wyniki badań wskazują, że wyższe spożycie UPF było powiązane z o około 50 proc. większym ryzykiem śmierci z powodu chorób układu krążenia oraz o 12 proc. większym ryzykiem cukrzycy typu II.

Spożywanie ultraprzetworzonej żywności wiązało się też z - chociaż z mniejszym przekonaniem - od 40 do 66 proc. zwiększonym ryzykiem śmierci z powodu chorób serca, otyłością, cukrzycą typu II, problemami ze snem oraz o 22 proc. większym ryzyko depresji. Istnieją również dowody na powiązania między UPF a astmą, chorobami przewodu pokarmowego czy niektórymi nowotworami.

Naukowcy niemal pewni zależności

Naukowcy przyznają, że chociaż dostrzegają wyraźną zależność między zdrowiem a spożywaniem ultraprzetworzonej żywności, to mają na uwadze, że na ich wyniki mogły mieć wpływ inne nieuwzględnione czynniki.

Znacznie większą niż przeciętna pewność ma dr Chris van Tulleken (University College London) jeden z czołowych na świecie ekspertów w dziedzinie UPF.

Badacz jest przekonany, że ustalenia są "absolutnie spójne" z obecnie "ogromną liczbą niezależnych badań", które wyraźnie łączą dietę bogatą w UPF z wieloma czynnikami szkodzących zdrowiu, łącznie z przedwczesną śmiercią.