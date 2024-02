- To wielki dzień dla naszego bezpieczeństwa. Podpisujemy umowę w drugiej fazie programu Wisła - powiedział wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Chodzi o najbardziej zaawansowany na świecie system sterowania obroną przeciwrakietową.

Jak wyjaśnił szef Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach programu Wisła wojsko pozyska zintegrowany system dowodzenia obroną przeciwlotniczą i przeciwrakietową. - Wojska obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej uzyskują coś, co jest najcenniejsze. U nas, w życiu każdego człowieka, czyli mózg. To, co daje nam zdolności rozpoznawcze - wskazał Kosiniak-Kamysz.

Polska pozyskuje od USA system IBCS, czyli najbardziej zaawansowany na świecie system sterowania obroną przeciwrakietową. Poza Stanami Zjednoczonymi, dysponować nim będzie tylko Polska.

System jest odporny na zakłócenia, w przypadku zniszczenia danego elementu zintegrowanej obrony, która składać się będzie z programów Wisłą, Narew i Pilica+, pracę przejmą inne jednostki. Z IBCS połączone będą też samoloty F-35.

Kosiniak-Kamysz: Obrona polskiego nieba to sprawa honoru

- Obrona naszej przestrzeni powietrznej jest sprawą kluczową dla naszego rządu, działań Ministerstwa Obrony Narodowej. Podejmujemy wszystkie wysiłki, żeby to miało miejsce tu i teraz, tak żeby zabezpieczyć nas na przyszłość. Program Wisła, Narew będą dzięki temu systemowi (...) mogły zlokalizować obiekt, później go zidentyfikować, a w finale unieszkodliwić - wskazał wicepremier.

- Obrona polskiego nieba jest dla nas sprawą nie tylko honoru, ale jest dla nas sprawą bezpieczeństwa każdego dnia, każdego z naszych rodaków. Nie ma szans bez dobrze działających systemów. Baterie Patriot, zestawy w systemie Wisła i Narew są niezwykle cennym nabytkiem dla Wojska Polskiego - mówił dalej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Szef MON wskazał również, że druga faza programu Wisła to 2,5 mld dolarów.