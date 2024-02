Komisja Europejska około godziny 12 zaakceptuje fundusze dla Polski - 137 mld euro (ok. 600 mld zł) - dowiedział się korespondent Polsat News w Brukseli Andrzej Wyrwiński. To środki z Krajowego Planu Odbudowy (59,8 mld euro) i Funduszu Spójności (76,5 mld euro).

Do tej pory unijni urzędnicy sukcesywnie odmawiali wypłaty środków. Czekali, by zostały spełnione tzw. kamienie milowe dotyczące między innymi zmian w sądownictwie na bardziej "praworządne".

Miliardy dla Polski. Minister Katarzyna Pełczyńska o złożeniu wniosków

W czwartek rano minister Funduszy i Polityki Regionalnej Katarzyna Pełczyńska poinformowała o złożeniu pierwszych wniosków ws. unijnych miliardów.

"Złożyliśmy pierwsze wnioski o refinansowanie z funduszy spójności. Wreszcie! Bo to już czwarty rok obecnej perspektywy finansowej. To ponad 2,9 mld zł 1.668 mld na programy ogólnokrajowe 1.271 mld na programy regionalne. Pieniądze wpłyną do Polski w ciągu kilkunastu dni" - przekazała.

Wcześniej - w zeszłym tygodniu - Ursula von der Leyen zapowiedziała odblokowanie 137 miliardów euro środków dla Polski.

ZOBACZ: "Mamy to!" Donald Tusk o odblokowaniu środków z KPO dla Polski

- (W przyszłym tygodniu) zapadną dwie decyzje w sprawie funduszy europejskich, które obecnie zostały zablokowane dla Polski. Te decyzje uwolnią do 137 mld euro dla Polski. To pochodzi z funduszy Next Generation oraz funduszy spójnościowych. Jest to wspaniała wiadomość dla Europy i dla Polski - mówiła szefowa KE.

- Trochę czekaliśmy i mamy to! To jest naprawdę bardzo ważny dzień i trochę się wspólnie napracowaliśmy, szczególnie Polki i Polacy 15 października na nowo wybierając demokrację - przekazał premier Donald Tusk podczas piątkowej konferencji z udziałem szefowej Komisji Europejskiej i premiera Belgii Alexandra De Croo.