Wakacje kredytowe to rozwiązanie wysoce szkodliwe dla moralności płatniczej Polaków - twierdzi prezes Związku Banków Polskich Tadeusz Białek. Według polityków PiS prace nad projektem ustawy w tej sprawie zostały zablokowane przez interwencję banków polskich.

W środę posłowie PiS Zbigniew Kuźmiuk i Waldemar Buda na konferencji prasowej mówili o projekcie wakacji kredytowych na 2024 r.

Kuźmiuk stwierdził, że prace nad projektem ustawy w tej sprawie zostały zablokowane.

- Skądinąd wiemy, że stało się to na skutek interwencji banków polskich. Jeśli potwierdziłyby się te informacje, to znaczy, że banki mają przemożny wpływ na nową ekipę rządową - powiedział poseł.

Z kolei Waldemar Buda stwierdził, że Ministerstwo Finansów powinno się nazywać "ministerstwem banków polskich", bo wszystkie decyzje, które tam zapadają są na rzecz sektora bankowego. - To bezczelny lobbing niespotykany w krajach europejskich. Nie mamy wątpliwości, że banki wywierają nacisk na rząd i robią to bardzo skutecznie. Minister finansów Andrzej Domański kombinuje jak nie wprowadzić wakacji kredytowych - powiedział.

Prezes ZBP: Wakacje kredytowe szkodliwe

Tego samego dnia prezes Związku Banków Polskich Tadeusz Białek powiedział, że sektor bankowy jest gotów przekazać 2,5 mld zł na wsparcie Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, jeśli rząd odstąpi od prac nad wydłużeniem wakacji kredytowych.

Według niego wakacje kredytowe to złe rozwiązanie, "wysoce szkodliwe dla moralności płatniczej Polaków". Jednocześnie stwierdził, że to Fundusz Wsparcia Kredytobiorców powinien być głównym źródłem pomocy dla osób, które mają problemy z obsługą rat kredytu i przypomniał, że tylko 14 proc. osób, które skorzystało z wakacji kredytowych, rzeczywiście potrzebowało pomocy.

Wakacje kredytowe. Co dalej?

W poprzedni wtorek Rada Ministrów nie zaakceptowała nowych zasad wakacji kredytowych. Dzień póniej minister finansów Andrzej Domański przekazał, że został poproszony o przedstawienie dodatkowych informacji i scenariuszy w tej kwestii.

W Programie 1 Polskiego Radia polityk zapewnił, że rządowi zależy na znalezieniu "rozwiązań, które chronią kredytobiorców w sytuacji wciąż wysokich stóp procentowych". Zapewnił, że trwają prace, aby wkrótce wrócić z projektem.



- Nie wiemy, co spowodowało, że przepisy nie mogą wejść w życie w takim kształcie, w jakim zostały przedstawione. (...) Nie ma wskazówki, co do tego, w jakim kierunku pójdą te zmiany, więc na razie musimy zaczekać - powiedział na antenie Polsat News Jarosław Sadowski ekspert rynku finansowego i główny analityk Expander Advisors.