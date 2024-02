Zapytali, co jest ich największym problemem. Odpowiedzi Amerykanów

Jak podał we wtorek Instytut Gallupa, z nowego sondażu przeprowadzonego w lutym wynika, że migrację, jako najważniejszy problem kraju, wskazało 28 proc. ankietowanych.

Migracja w USA najpoważniejszy problem. Tak odpowiadali Amerykanie

Migracja wyprzedziła działania rządu, na które wskazało 20 proc. badanych osób, oraz problemy gospodarcze wybrane przez 12 proc. ankietowanych.

ZOBACZ: Unia Europejska. Eksperci nie mają wątpliwości. Migracja w 2024 roku wzrośnie

Dalej na liście znalazły się inflacja (11 proc.), a także ubóstwo, głód, bezdomność (8 proc.). Wśród najczęściej wymienianych problemów pojawiły się też "polityka zagraniczna", "pomoc dla zagranicy" i "koncentracja uwagi na zagranicy", które jako jedna kategoria uplasowały się na 14. miejscu. Zaraz za nią znalazła się opieka medyczna.

Migracja w USA. Rekordowe wyniki badań

Z badania wynika, że migracji najbardziej obawiają się popierający Partię Republikańską. Taką opinię wyraziło ponad połowa - 57 proc. sympatyków tej partii, 22 proc. niezależnych oraz 10 proc. demokratów. Co więcej, migracja to częściej problem dla mieszkańców Wschodu (36 proc.) i Południa (31 proc.).

Z badania wynika, że rekordowo wysoka liczba (55 proc.) dorosłych Amerykanów, czyli o osiem punktów więcej niż w zeszłym roku, uznaje "dużą liczbę imigrantów przybywających nielegalnie do Stanów Zjednoczonych" za krytyczne zagrożenie dla żywotnych interesów kraju.

ZOBACZ: Nielegalna migracja. Europol: Służby rozbiły grupę przemycającą ludzi

Ośrodkom dla migrantów w Stanach Zjednoczonych zaczyna brakować pieniędzy. Najgorsza sytuacja ma miejsce na granicy z Kalifornią. W ciągu ostatnich miesięcy tysiące ludzi przekroczyło granicę właśnie tam, wielu z nich pochodzi z Ameryki Łacińskiej.

Gubernator stanu apeluje do rządu o dodatkowe fundusze, które pozwolą na kontrolę sytuacji. Do sprawy odniósł się we wtorek na platformie X miliarder Elon Musk.

"W całym kraju pękają tamy. Ameryka to tylko 4 proc. populacji Ziemi. Jeśli przeniesie się tu tylko 1 proc. pozostałej części, zmiażdży to wszystkie niezbędne usługi. Biję na alarm, bo zalew nielegalnych imigrantów miażdży kraj!" - napisał przedsiębiorca.