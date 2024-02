Nowe informacje o stanie zdrowia Zbigniewa Ziobry. "Jest po chemioterapiach"

- Na pewno to trudny czas dla nas. Sądzę, że minister Ziobro jest niezastąpioną osobą, ale wierzę w to, że wygra walkę z rakiem - mówił poseł Suwerennej Polski Jacek Ozdoba. Jak dodał, lider jego ugrupowania jest po chemioterapiach i czeka teraz na "kolejne działania" związane z leczeniem nowotworu.

Jacek Ozdoba został zapytany, jak politycy Suwerennej Polski radzą sobie w partii bez Zbigniewa Ziobry, który choruje na nowotwór i wycofał się z aktywnego życia politycznego. Poseł przyznał, iż w formacji obowiązuje teraz "inna formuła".

- Pan minister Zbigniew Ziobro jest politykiem, który praktycznie ma największe doświadczenie w polskiej prawicy. Uczył się przy boku świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, z prezesem Kaczyńskim też niejeden bój stoczył - mówił w rozmowie z "Wprost".

Przypomniał, że pełniącym obowiązki szefa Suwerennej Polski jest teraz europoseł Patryk Jaki. - Decyzje podejmuje gremialnie, nie jednoosobowo. Na pewno to trudny czas dla nas. Sądzę, że minister Ziobro jest niezastąpioną osobą, ale wierzę w to, że wygra walkę z rakiem - dodał.

Doniesienia o stanie zdrowia Zbigniewa Ziobry. "Tu należy się zatrzymać"

Jak dodał Jacek Ozdoba, w tej chwili Ziobro jest po chemioterapiach. - Jest przygotowywany najprawdopodobniej do kolejnych działań związanych z walką z nowotworem przełyku - przekazał.

Stwierdził, iż "to jest coś, co na pewno jest trudne dla wszystkich". - Dlatego jak widzę taką Elizę Michalik... Powiem to z serca, pan minister ma dzieci, żonę - i takie tytuły się pojawiają. Kiedy wychodzi to z bańki sporu politycznego, a to wyszło z tej bańki, jedna osoba życzy drugiej źle, to tu należy się zatrzymać - uznał.

Zdaniem Ozdoby widząc niektóre artykuły czy wypowiedzi "każdy, kto się szanuje, zapali czerwone światło i powie: 'Nie, hola hola, tak dalej nie będziemy jechali'".

Patryk Jaki: Zbigniew Ziobro walczy, jest twardy

W poniedziałek o stanie zdrowia Ziobry mówił Patryk Jaki. - Pan minister walczy, jest twardy, ale sytuacja jest ciężka - opisywał w Radiu Zet.

Prowadzący pytał wówczas Jakiego o pojawiające się w mediach domysły, iż były minister sprawiedliwości nie jest chory, tylko symuluje, aby uniknąć ewentualnej odpowiedzialności karnej za działania z czasów rządów PiS. Jego gość uznał, że takie sugestie udowadniają, że przeciwnikom politycznym Suwerennej Polski chodzi o zemstę, a nie prawdę.