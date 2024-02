Władze Naddniestrzańskiej Republiki Mołdawskiej poprosiły Moskwę o ochronę. Urzędnicy wszystkich szczebli podczas specjalnego kongresu przyjęli uchwałę z apelem do Rady Federacji i Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej o wdrożenie odpowiednich środków. Powodem ma być rzekome działanie Kiszyniowa na szkodę gospodarki w Naddniestrzu, co miałoby w konsekwencji doprowadzić do "demontażu państwowości".