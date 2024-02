W środę wdowa po rosyjskim opozycjoniście przemawiała w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. - Żeby pokonać Putina, trzeba być innowacyjnym. Trzeba przestać być nudnym - powiedziała i tłumaczyła, że Aleksiej Nawalny stosował się do tej zasady w walce z rosyjskim dyktatorem.

Julia Nawalna: Kolejne sankcje nie zaszkodzą Putinowi

Julia Nawalna podkreślała, że dyktatorowi Kremla "nie zaszkodzi się kolejną rezolucją czy sankcjami, które nie będą się różniły od poprzednich".

Żona opozycjonisty nazwała Putina "gangsterem" - Jest szefem zorganizowanej bandy przestępczej - powiedziała.

ZOBACZ: Aleksiej Nawalny nie żyje. Jewgienij Domożyrow w Polsat News: Ta strata bardzo boli

Wymieniała, że należą do niej "truciciele i zamachowcy, ale oni są tylko marionetkami".

- Najbliżsi w jego otoczeniu, jego przyjaciele, to oni trzymają pieniądze mafii. Innowacja polityczna polega tutaj na tym, żeby stosować metody walki ze zorganizowaną przestępczością - stwierdziła.

Julia Nawalna z apelem do przywódców Zachodu

Radziła Zachodowi, żeby zamiast słać noty dyplomatyczne i wyrażać zaniepokojenie, prowadzić postepowania, przeszukiwać finansistów i prawników działających na zlecenie Rosjan, którym pomagają ukrywać pieniądze.

ZOBACZ: Aleksiej Nawalny nie żyje. Rzeczniczka potwierdza

- Putin musi odpowiedzieć za to, co zrobił mojemu krajowi, naszemu pokojowemu sąsiadowi oraz za to, co zrobił Aleksiejowi - oświadczyła.

Nawalna zadeklarowała, że zrobi wszystko, żeby spełnić marzenie męża. - Aleksiej nigdy nie zobaczy na własne oczy, jak wyglądać będzie piękna Rosja przyszłości, ale my musimy to zobaczyć. (...) Zło upadnie, a piękna przyszłość nadejdzie - powiedziała.

Śmierć Aleksieja Nawalnego. Kiedy i gdzie pogrzeb?

Rzeczniczka Aleksieja Nawalnego Kira Jarmysz poinformowała, że pogrzeb opozycjonisty odbędzie się 1 marca w Moskwie na cmentarzu Borisowskim.

Początek uroczystości zaplanowany jest na godz. 14 czasu lokalnego (godz. 12 w Polsce - red.) w cerkwi w rejonie Marjino.

ZOBACZ: Aleksiej Nawalny miał wyjść na wolność? Nowe doniesienia

O śmierci rosyjskiego polityka i opozycjonisty poinformowano 16 lutego. W tym tygodniu pojawiły się doniesienia medialne, że pogrzeb Aleksieja Nawalnego opóźnia się, ponieważ domy pogrzebowe w stolicy Rosji miały odmawiać zorganizowania uroczystości.

Służby długo zwlekały z wydaniem ciała bliskim zmarłego opozycjonisty i szantażowały matkę Nawalnego, Ludmiłę, naciskając na sekretny pogrzeb.